1. Tödlicher Unfall: 48-Jähriger stürzt aus Gondel 60 Meter in die Tiefe – Sicherheitsseil gerissen

Das Unglück ereignete sich bei Arbeiten an der Seilbahn. - Foto: © Finanzpolizei

2. Südtiroler im Unwettergebiet: „Wir stehen bis zu den Knien im ,Lettn'“

Die Südtiroler Einsatzkräfte nach ihrer Ankunft im Unwettergebiet am Mittwochabend (kniend, 2. von rechts Martin Tinkhauser).

3. Sarntal: Motorradfahrer schwer verletzt – Mit Seilwinde geborgen

Der Verletze im Sarntal musste mit der Seilwinde geborgen und anschließend vom Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

4. 16 Kilometer Stau auf der Autobahn: Bei Neumarkt 5 Autos in Unfall verwickelt

Fotos von der Unfallstelle in Neumarkt: Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt und die Berufsfeuerwehr Bozen sicherten sie. - Foto: © FF Neumarkt

5. Verzweiflung im Schlamm: Regierung will Katastrophenfall ausrufen

Den Hilfstrupps in der Emilia-Romagna bietet sich ein Bild der Verwüstung. - Foto: © APA/afp / ALESSANDRO SERRANO

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Donnerstag in Gröden gekommen. Der 48-jährige Mirco Balzano hat dabei sein Leben verloren. Mehr lesen Sie hier. Nach heftigen Regenfällen ist es in den Regionen Emilia-Romagna und den Marken zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. Das Gebiet an der Adriaküste wird seit Dienstag von schweren Unwettern heimgesucht. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Es wird zudem weiter nach einem vermissten Menschen gesucht. Auch Südtiroler Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Südtiroler Feuerwehrmann Martin Tinkhauser erzählt, wie es derzeit in den Unwettergebieten aussieht. Im Sarntal, in Walten und in Meran haben sich am Donnerstagvormittag 3 Motorradunfälle ereignet. 2 Personen wurden dabei verletzt, einer davon musste mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Hier geht es zum Artikel. 2 Unfälle auf der Südspur der Brennerautobahn haben am Donnerstagvormittag für erhebliche Behinderungen auf der Strecke gesorgt: Der erste ist kurz nach 8 Uhr zwischen Klausen und Bozen Nord passiert, der zweite 20 Minuten später südlich von Neumarkt. In diesen waren 5 Autos involviert. Nach den schweren Überschwemmungen kehren etliche Italiener in ihre Häuser zurück. Dort stehen sie tief im Schlamm. Den Betroffenen bietet sich ein Bild der Verwüstung, es herrscht Fassungslosigkeit. Und die nächsten Niederschläge kündigen sich bereits wieder an. Die italienische Regierung will nun den Katastrophenfall für die Hochwassergebiete ausrufen.