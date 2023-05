1. Nächtliches Tuning-Treffen auf der MeBo raubt Anrainern den Schlaf

Aufgemotzte Sportwagen sorgten am Donnerstag für reichlich Unmut – lautstark brausten sie nachts über Stunden die Schnellstraße MeBo entlang. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

2. Badespaß in Südtirol wird teurer

Ende Mai beginnt in vielen Südtiroler Schwimmbädern die neue Badesaison. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

3. Seilbahnunglück am Mottarone: Die Ermittlungen sind abgeschlossen

Unvergessen: das Seilbahnunglück am Pfingstsonntag, dem 23. Mai 2021. - Foto: © ANSA / stf

4. Gastgewerbe: „Quereinsteiger lassen sich durchaus begeistern“

Menschen aus unterschiedlichsten Berufssparten entscheiden sich als Quereinsteiger für eine Karriere im Gastgewerbe, berichtet Judith Rainer, Vizepräsidentin des HGV. - Foto: © Shutterstock

5. Enorme Schäden nach Unwetter in Norditalien – Mindestens 14 Tote

Vor allem die Landwirtschaft ist stark betroffen. - Foto: © APA/AFP / ANDREAS SOLARO

Am Donnerstagvormittag haben Hunderte aufgemotzte Sportwagen den Verkehr in Sinich lahmgelegt. In der Nacht auf Freitag kehrte keine Ruhe ein. „Die Sportwagen rasten, was die Kisten hergaben, auf der MeBo zwischen Vilpian und Gargazon hin und her. An Schlaf war nicht zu denken“, klagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vilpian, Horst Winkler. Bei den derzeitigen Temperaturen denkt wohl noch kaum jemand an eine Abkühlung im Schwimmbad. Doch die Badesaison rückt in großen Schritten näher – und mit ihr die Erhöhungen bei den Eintrittspreisen. Erfreulicherweise drehen aber nicht alle an der Preisschraube, wie der Schwimmbad-Check der VZS beweist. 2 Jahre nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore, bei dem 14 Menschen ums Leben gekommen sind, hat die Staatsanwaltschaft von Verbania die Ermittlungen abgeschlossen und Anklage erhoben. Gegen 6 Personen wird ein Strafprozess beantragt, teilten die Justizbehörden am Freitag mit. Nahezu überall fehlt es mittlerweile an Personal. Auch in der Gastronomie fallen Arbeitskräfte weg, Ersatz zu finden, ist nicht immer leicht. „Allerdings gibt es vor allem in unserer Branche zahlreiche Quereinsteiger, die die verschiedenen Berufe ausprobieren und in vielen Fällen auch hängenbleiben, weil sie die Vorteile erkennen und schätzen“, berichtet Judith Rainer, Vizepräsidentin des HGV. Nach Überschwemmungen und Erdrutschen infolge starker Regenfälle mit mindestens 14 Todesopfern untersucht die Emilia-Romagna die Schäden. Zehntausende Einwohner in den betroffenen Gebieten mussten ihre Häuser verlassen, viele von ihnen sind in Pfarren und Sporthallen untergebracht. 650 Menschen wurden mit Hubschraubern und Flugzeugen aus den überschwemmten Gebieten evakuiert.