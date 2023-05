1. Caritas: „Es kommen Leute zu uns, die bis jetzt ein gutes Leben hatten“

Noch nie haben so viele Hilfesuchende bei einigen Caritas-Diensten angeklopft wie 2022. - Foto: © Shutterstock

2. Notlage nimmt kein Ende: Alarmstufe rot, Hubschrauber stürzt ab, erneut Regen

Absturz eines Hubschraubers in Belricetto di Lugo in der Provinz Ravenna. - Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

3. Bis zu 26 Grad: Am Sonntag wieder frühsommerlich warm in Südtirol

Am Samstag war es in Südtirol noch bewölkt und teilweise regnete es – auch auf dem Weg von Barbian nach Saubach. - Foto: © Matthias Rabensteiner

4. Mehrere Unfälle auf Südtirols Straßen

Bei einem Auffahrunfall zwischen Laas und Eyrs wurden 3 Personen leicht verletzt. - Foto: © FFW Laas

5. Wenn Tierliebe blind macht, stolpern wir über viele Probleme

„Vernünftiger Tierschutz hört da auf, wo der Mensch dümmer handelt als Tiere“, schreibt Martin Lercher in seinem Kommentar. - Foto: © shutterstock

Die hohen Preise für Energie, Lebensmittel und Mieten sowie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben auch in Südtirol ihren Tribut gefordert: Noch nie haben so viele Hilfesuchende bei einigen Caritas-Diensten angeklopft wie 2022. Das geht aus dem jüngsten Wirkungsbericht der Caritas hervor. Am Wochenende wird sich die Situation in der Emilia-Romagna wohl weiter zuspitzen. Weitere Regenfälle werden erwartet. Am Samstag und am Sonntag gilt Alarmstufe Rot. Bisher entstanden Schäden in höhe von mehreren Milliarden Euro. Bei einem Hubschrauberabsturz am Samstag wurden 4 Personen verletzt – 2 davon schwer. Mit Sonnenschein und deutlich wärmeren Temperaturen kommt am Sonntag der Frühsommer nach Südtirol zurück. „Im ganzen Land wird es sonnig und deutlich wärmer mit bis zu 26 Grad Celsius“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Wie das Wetter in der nächsten Woche wird, das lesen Sie hier. Am Samstag hat es auf Südtirols Straßen gleich mehrmals gekracht. Die Einsatzkräfte des Landes waren gefordert. Auf der Brennerautobahn bei Klausen und in Laas kam es zu Auffahrunfällen. Beim Villnösser Stausee hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz mittelschwere Verletzungen zugezogen. Hier geht es zum Artikel.„In Sachen Tierschutz ist noch viel zu tun. Keine Frage. Aber der Mensch darf sich nicht auf die gleiche Stufe stellen wie die Tiere und sich von ihnen Lebensraum nehmen und bedrohen lassen.“ Hier geht es zum Kommentar von „Dolomiten“-Chef-vom-Dienst Martin Lercher.