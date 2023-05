1. Achammer: „Das ist eine Fehlmeinung“

2. Emilia-Romagna: „Die Ernte ist auf null“ – Teure Erdbeeren aus Holland

3. A22: Lkw prallt auf Straßenarbeiter-Auto – Person erheblich verletzt

4. Latsch: Felsbrocken zerkleinert – Sicherungsarbeiten laufen

5. Völser Ried: Der Bär war ein Hund

Heute in genau 5 Monaten finden in Südtirol die Landtagswahlen statt. Für die Südtiroler Volkspartei wird es wohl eine Art Schicksalswahl. Die meisten politischen Beobachter sehen die SVP unter der 40-Prozent-Marke. Was sagt SVP-Obmann Philipp Achammer selbst zu den Chancen seiner Partei? Ein Gespräch über die Kandidatensuche, die Bezirkslogik, unabhängige Kandidaten und die Prognose des Parteiobmanns für die die Landtagswahlen. Marillen, Pflaumen, Kirschen, Kiwis, Erdbeeren: Die Emilia-Romagna ist einer der größten Obst- und Gemüseproduzenten in Italien. Das Hochwasser hat riesige Anlagen zerstört. „Unsere Zulieferer in Ferrara haben enorme Ausfälle“, sagt Giuseppe Pareti, der beim Obst- und Gemüsehandel Fruma in Bozen für den Einkauf zuständig ist. „Die Ernte ist auf null. Sie haben keine Ware. Wer Ware hat, erhöht die Preise.“Am Montagvormittag ist es auf der Nordspur der Brennerautobahn, 2 Kilometer vor der Ausfahrt Bozen Süd, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Sattelschlepper hat aus ungeklärter Ursache ein Auto der Straßenarbeiter der Autobahn gerammt. Ein Mitarbeiter des Straßendienstes der Autobahn wurde dabei erheblich verletzt. Nach dem gewaltigen Felssturz im Vinschgau laufen die Sicherungsarbeiten auf Hochtouren. Der etwa 80 Tonnen schwere Felsbrocken wurde bereits zerkleinert. Die Vinschger Staatsstraße zwischen Latsch und Goldrain bleibt wahrscheinlich noch bis Freitag gesperrt. Die erweiterten Analysen aus dem Labor St. Michael an der Etsch/San Michele all'Adige haben ergeben, dass die Fellproben, die vor 2 Wochen neben einem zerkratzten Auto gefunden wurden, von einem Hund stammen. Hier geht es zum Artikel.