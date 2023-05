1. Große Trauer um Toni Reinstadler (56)

Toni Reinstadler (56) verlor am gestrigen Montag bei einem tragischen Unglück sein Leben. - Foto: © Walter Wegmann

2. Landesgeologe Volkmar Mair: „Absolute Sicherheit gibt es nicht“

Bis Ende der Woche soll die Straße in Latsch wieder befahrbar gemacht werden. - Foto: © FFW Latsch

3. So warm sind Südtirols Badeseen zurzeit

<?ZE?>So mancher hat den Sprung ins Wasser schon gewagt. (Archivbild) - - Foto: © DLife-MP

4. Exklusiv! So sieht's beim FCS hinter den Kulissen aus

5. 30-Grad-Marke erstmals in diesem Jahr geknackt

Heute stiegen die Temperaturen in Südtirol erstmals in diesem Jahr auf über 30 Grad Celsius. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Trauer, Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht nach dem tragischen Unglück am gestrigen Montag, bei dem der Bergretter Toni Reinstadler ums Leben gekommen ist. Der 56-Jährige aus Sulden verletzte sich beim Absturz über ein Schneefeld tödlich. Riesige Felsbrocken mit einem Gewicht von je 90 Tonnen donnerten am frühen Sonntagmorgen in Latsch zu Tale. Eine Tragödie konnte nur knapp verhindert werden, dem Lenker eines vorbeifahrenden Autos gelang es in letzter Sekunde, auszuweichen. Während Aufräum- und Sicherungsarbeiten auf Hochtouren laufen, wirft das Geschehene auch Tage danach noch viele Fragen auf. Hätte der Steinschlag verhindert werden können? Und wie kann es dazu überhaupt kommen? STOL hat mit dem Landesgeologen Volkmar Mair gesprochen. Seit Sonntag ist es warm und einige haben schon einen Sprung in einen der 8 Badeseen Südtirols gewagt. Im Interview verrät die Direktorin des biologischen Labors, Alberta Stenico, wie warm die Seen am gestrigen Montag waren und wie es mit der Wasserqualität ausschaut. Hier geht es zum Interview. Das FCS-Center wird als eine der modernsten Trainingsanlagen Italiens beschrieben. Doch nur wenige Fußballfans konnten sich bislang selbst ein Bild davon machen. Deshalb öffnet der FC Südtirol den SportNews-Lesern nun die Tür zu seinem kleinen Reich. Hier geht's zum Artikel. Nachdem in den vergangen Wochen in Südtirol vom Frühsommer wenig zu spüren war, wurde am heutigen Dienstag erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt. Gewitter bringen allerdings bereits am Nachmittag wieder eine leichte Abkühlung. Hier erfahren Sie mehr.