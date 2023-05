1. Herr Achammer, muss die Schule jetzt die Erziehung übernehmen?

Anfang Mai haben über 1000 Südtiroler Lehrpersonen mit der Petition „Schule in Not“ Alarm geschlagen: Bestimmte Umstände im Unterrichtsalltag seien nicht mehr tragbar, heißt es darin. Letzthin keimte auch eine Diskussion um sogenannte „Brennpunktschulen“ auf. Nun meldet sich Bildungslandesrat Philipp Achammer zu Wort: Schulen und Kindergärten könnten nicht die Erziehung der Eltern übernehmen. „Besonders bei den problematischen Fällen müssen wir immer mehr feststellen, dass das Elternhaus de facto fehlt“, sagt Achammer im STOL-Interview. Ein Gespräch mit dem Bildungslandesrat. Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen auf der Staatsstraße in Richtung Eggental gekommen: Ein Pkw und ein Lkw sind frontal zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. 4 Personen – 2 Männer und 2 Frauen- sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Weitere 21 Insassen konnten nach Feuerwehrangaben gerettet werden, nachdem das Schiff auf der Höhe des Ortes Lisanza am südlichen Ende des Sees gekentert war. Einige Insassen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, niemand schwebt in Lebensgefahr. Nach dem tragischen Unglück herrscht Trauer und Bestürzung im Ahrntal: Der 58-jährige Erich Lechner aus Steinhaus war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Ahr gestürzt und konnte nur mehr tot geborgen werden. Hier geht es zum Artikel. Am Reschensee hat sich am Montagvormittag ein schwerer Motorradunfall ereignet. Für den 27-jährigen Motorradlenker aus Schluderns kam jede Hilfe zu spät.