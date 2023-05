1. Nach tödlichem Motorradunfall: Große Trauer um Matthias Wagmeister

Bei dem Aufprall war es zu einem Kleinbrand gekommen, der beim Eintreffen der Wehrleute jedoch bereits gelöscht war. - Foto: © lie

2. Für Wolfsabschuss: Bauern in Osttirol setzen 1000 Euro Prämie aus

Die Bauern in Prägraten haben eine Prämie ausgesetzt, damit der Problemwolf erlegt wird. - Foto: © Shutterstock

3. DJ Sotschi: „Mit Musik Menschen verbinden und Erinnerungen schaffen“

Lorik Thaqi aka DJ Sotschi hofft auf einen Auftritt beim Electric Love Festival in Salzburg. - Foto: © Julian Geiser

4. Vor dem langen Wochenende: 45 Prozent bleiben wegen Geldsorgen daheim

Am Strand von Lerici, bei La Spezia: Die Sehnsucht nach Urlaub am Meer ist groß in Italien, doch die Geldsorgen sind es auch. - Foto: © ANSA / ZENNARO/ARCHIVIO / INTERNO / ANS

5. Von einer Wunderheilung und einem Extralob

Auf Kevin Vinetot (rechts, hier gegen Baris Topstürmer Cheddira) ist Verlass. - Foto: © Bordoni

Am Pfingstmontag kam es in Reschen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei verlor der 27-jährige Matthias Wagmeister aus Schluderns sein Leben. Die Trauer ist groß. Wer den zum Abschuss freigegebenen Wolf in Prägraten, nahe dem Ahrntal, abschießt, bekommt 1000 Euro Prämie: Der Ortsbauernrat von Prägraten und die Agrargemeinschaft St. Andrä haben am Wochenende einstimmig beschlossen, die Prämie auszuloben. Am kommenden Freitag und Samstag findet auf dem Schlossberg zum 10. Mal das Crazy Castle Festival statt. Mit dabei ist auch ein Set von DJ Sotschi. Als Lorik Thaqi vor 4 Jahren zum ersten Mal beim Festival auflegte, war er ein „Niemand“, wie er selbst sagt. Damals öffneten sich für ihn einigen Türen und heute kann er Millionen von Streams und Kollaborationen mit internationalen Künstlern vorweisen. Wie sein Weg dorthin aussah und was die Musikfans am Crazy Castle Festival erwartet, erzählt der 21-jährige Sarner im Interview mit STOL. Nach dem langen Wochenende ist vor dem langen Wochenende: Der kommende Freitag, 2. Juni, ist in Italien Staatsfeiertag. 15 Millionen Italiener starten in die Ferien. Doch immer mehr können sich den Urlaub nicht leisten: Es sind 45 Prozent derer, die daheim bleiben. Touristiker sind alarmiert. Der FC Südtirol träumt nach dem 1:0-Hinspielsieg im Playoff-Halbfinale vom Einzug ins Endspiel. Trainer Pierpaolo Bisoli war nach dem Spiel rundum glücklich und verteilte auch zwei Sonderlobe.