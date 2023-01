1. Nals: Einbrecher fliehen, als Besitzer nach Hause kommen

„Diesen Leuten möchte ich auf keinen Fall in die Arme laufen“, sagt Thomas Vorhauser, nachdem am gestrigen Dienstagabend bei ihm eingebrochen wurde. Er und seine Frau kamen nach Hause, kurz nachdem Einbrecher ein Fenster aufgebrochen hatten und in die Wohnung gestiegen waren. Die Diebe mussten mit leeren Händen die Flucht antreten. Nun ermitteln die Carabinieri. Hier geht es zum Artikel.Alles ist teuer – besonders das Wohnen. Modelle aus Österreich und Deutschland könnten Entlastung bieten: Gemeinnütziger Wohnbau und Mietkauf. STOL hat mit SVP-Arbeitnehmerchefin Magdalena Amhof darüber gesprochen. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee hat die Niederschlagsfront, die am gestrigen Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch über Südtirol hinwegzog, gebracht. Fast überall im Land fielen ein paar Flocken. Nun ist Meteorologen zufolge aber erstmal Schluss. Landesweite Schneefälle sind vorerst keine mehr in Sicht. Die Amerikaner würden angesichts seiner ersten zwei Partien bei den Australian Open sagen, dass Jannik Sinner ein „man on a mission“ ist. Ok, Kyle Edmund und Tomas Martin Etcheverry sind keine Übergegner. Die Art und Weise, wie der Sextner die Aufgaben gemeistert hat, ist jedoch beeindruckend. Dem Argentinier erteilte er eine Lektion. „Keinen Cent vom Steuerzahler“, sagte die Politik bei Übertragung des Bozner Flugplatzes ABD an die Privaten. Seit mehr als 3 Jahren begleicht das Land aber die Rechnung für den Brandschutzdienst. Jetzt ist die Konvention mit ABD für den Feuerwehrdienst abgelaufen – und damit Feuer am Dach.