Die Südtiroler Politiker werden nie müde zu betonen, dass die Autonomie der Pfeiler ist, auf dem der Erfolg unseres Landes ruht. Ich hoffe, dass sie dabei nicht vergessen haben, dass uns die Autonomie nie geschenkt wurde, sondern stets unter größten Anstrengungen erkämpft werden musste. Spätestens die neue Landesregierung sollte sich im Herbst an die Arbeit machen und bei der Energieautonomie endlich zugreifen. Hier geht es zum Kommentar von STOL-Redakteur Philipp Trojer. Die brutale Ermordung einer schwangeren Frau durch ihren Lebensgefährten in Mailand und die Tötung einer Polizistin durch einen Kollegen in Rom facht in Italien erneut Diskussionen zum Thema Frauenmorde an. Seit Jahresbeginn gab es in Italien bereits 47 Femizide. Ganz so sommerlich wie in den letzten Tagen wird es in der nächsten Woche nicht. Die Temperaturen gehen bereits am Sonntag etwas zurück, Wolkenfelder, Schauer und Gewitter nehmen zu und die Sonne zeigt sich nur noch zeitweise. Mehr zum Wetter gibt es hier. Mit erst 18 Jahren gehört Magdalena Hafner bereits zu den ganz Großen in der Musikszene Südtirols. Das hat die Klarinettistin aus Andrian erst kürzlich wieder bewiesen, als sie als Siegerin des österreichischen Musikförderpreises die „Goldene Note“ hervorging. Was die Klarinettistin zu ihrem Sieg sagt, lesen Sie hier. Bei einem schweren Zugunglück in Indien sind am Freitag mindestens 288 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 850 weitere Personen verletzt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Die Rettungsarbeiten dauerten an.