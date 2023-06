1. Brand in Winnebach: „Beträchtlicher Sachschaden“ – 5 Familien evakuiert

Beim Brand entstand beträchtlicher Schaden am Wohnhaus. - Foto: © FFW Winnebach

2. Fall Twenty: Das sagt hds-Präsident Philipp Moser

Was passiert mit dem Twenty? - Foto: © zö

3. Carabinieri-Bilanz: So viele Straftaten gab es, so viele wurden aufgedeckt

Über 10.000 Straftaten in Südtirol wurden aufgedeckt, in 103 Fällen ermittelten die Carabinieri wegen häuslicher Gewalt und 6 Fahrer wurden wegen fahrlässiger Tötung angezeigt. - Foto: © Shutterstock

4. Peinlich: SPÖ vertauscht Wahlergebnis – Doskozil nun doch nicht SPÖ-Chef

5. Ehemaliger Leiter der Waldorf-Schule muss Tausende von Euro zurückzahlen

Markus Feichter, der ehemaligen Schulleiter der Waldorf-Oberschule Bozen, wurde vom Rechnungshof zur Rückzahlung von knapp 68.000 Euro verurteilt. - Foto: © eg

Bei dem Wohnungsbrand in Winnebach am Montagvormittag in der Silvesterstraße entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein Ausbreiten der Flammen auf die nahen Wohngebäude konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren verhindert werden. Verletzt wurde niemand, aber 5 Familien mussten evakuiert werden. Nun meldet sich auch der Wirtschaftsverband hds im Fall des Einkaufszentrums Twenty zu Wort: „Eine neue Ausschreibung ist nicht sinnvoll, geschweige denn das Tauschgeschäft als Kompromisslösung“, sagt hds-Präsident Philipp Moser. Anlässlich der Feier ihres Gründungsjubiläums am heutigen Montag ziehen die Carabinieri in Südtirol Bilanz. Über 10.000 Straftaten wurden aufgedeckt, in 103 Fällen ermittelten die Carabinieri wegen häuslicher Gewalt und 6 Fahrer wurden wegen fahrlässiger Tötung angezeigt. Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Denn man hat bei der Auszählung am Parteitag in Linz die Stimmen vertauscht. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf 52,7 Prozent der Stimmen, sondern Babler. Das verkündete die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz Montagnachmittag. Weil er die jährlichen Fördergelder des Landes für den Ankauf von Büchern und didaktischem Material nicht ordnungsgemäß verwendet haben soll, verurteilte der Rechnungshof Markus Feichter, den ehemaligen Schulleiter der Waldorf-Oberschule Bozen, zur Rückzahlung von knapp 68.000 Euro.