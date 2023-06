1. Neue Studie: Das sagen die Südtiroler zum Wolf

2. Kredite: Es kommt für die Südtiroler wohl noch dicker

3. „Um Mietgeld zu bekommen, muss man mittlerweile arm wie eine Kirchenmaus sein“

4. Arco: Von Auto angefahren – 60-jähriger Radfahrer stirbt

5. U21-EM: Italiens Kader sorgt für Staunen

Der Südtiroler Bauernbund hat die Stimmung in der Bevölkerung zu den Wölfen erhoben. Das Ergebnis der repräsentativen Umfrage ist deutlich: 82 Prozent der Südtiroler sind gegen die ungehinderte Ausbreitung der Wölfe. Nur jeder Vierte hält ein Zusammenleben mit dem Raubtier für möglich. Lesen Sie hier die Ergebnisse im Detail. Der Leitzins wird für immer mehr Südtiroler zum „Leidzins“: Zumindest, wenn sie Kreditraten zahlen oder eine neue Finanzierung aufnehmen möchten. Kommende Woche wird die EZB den wichtigsten Referenzzinssatz im Euroraum aller Voraussicht nach weiter anheben, dann auf 4 Prozent – den höchsten Stand seit 15 Jahren. Leistbares Wohnen zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Unter 1000 Euro wird es im Umkreis von Bozen, Meran, Eppan, Brixen, Bruneck schwer, eine Wohnung zu mieten. Selbst für 40 Quadratmeter sind 800 Euro fällig. „Das Mietgeld ist aber seit über 10 Jahren gleich geblieben. Eine automatische Inflationsanpassung gibt es nur für Politiker, für die Beiträge zum Leben nicht“, klagt ASGB-Wohnbauexperte Christian Peintner. Im Trentino ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall gekommen. Für einen Radfahrer kam nach einem Zusammenstoß mit einem Auto jede Hilfe zu spät. Kürzlich wurde Italiens Kader für die anstehende U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien veröffentlicht. Diese Nominierungen hielten gleich einige Überraschungen parat.