1. Knaller zum Auftakt! Wierer siegt in Antholz

Dorothea Wierer leistete sich keinen einzigen Fehlschuss. - Foto: © APA/afp / VINCENZO PINTO

2. Hier arbeiten Südtirols öffentlich Bedienstete

Die Frauen sind in der Überzahl. - Foto: © shutterstock

3. Salvini in Percha: „Lkw-Fahrverbote sind nicht mehr hinnehmbar“

„Wenn internationale Verträge für Südtirol gelten, dann gelten sie auch jenseits der Grenze.“<?ZP?>

4. Wohnungsbrand in Naturns: Ein Verletzter

Zum Brand kam es im Naturnser Schießstandweg. - Foto: © Video Aktiv Schnals

5. Nebenjobs von öffentlich Angestellten: Sagt das Land immer öfter Nein?

Eine Sportlehrerin, die außerhalb der Unterrichtszeit Kurse und Training anbietet: Das Land war bisher bei der Nebentätigkeit recht großzügig. Das dürfte sich jetzt ändern. - Foto: © Shutterstock

Was für ein Traum-Start beim Biathlon-Weltcup in Südtirol: Dorothea Wierer hat sich am Donnerstag in Antholz vor mehr als 10.000 Zuschauern mit einer sagenhaften Vorstellung den Sieg gekrallt. Zum 31.12.2021 arbeiteten exakt 50.693 Personen im öffentlichen Dienst in Südtirol, zwei Drittel davon Frauen. Dies teilt das Landesstatistikinstitut ASTAT in einer aktuellen Studie mit. Der italienische Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini hat sich erneut zu den Lkw-Verboten im Bundesland Tirol geäußert und diese als „absurd und unannehmbar“ bezeichnet. „Die Regeln gelten für alle“, sagte er in einer Videoschaltung anlässlich der Grundsteinlegung für die Umfahrung Percha im Pustertal. Mehr dazu lesen Sie hier. Zu einem Wohnungsbrand ist es am Donnerstagnachmittag in Naturns gekommen. Zahlreiche Feuerwehrleute standen im Einsatz. Ein Turnlehrer, der sich bei einer Sportgruppe etwas dazuverdient, eine Musikpädagogin, die ihr Gehalt mit Konzerten aufbessert: Bisher war das Land recht großzügig, wenn es öffentlich Angestellten eine bezahlte Nebentätigkeit genehmigte. Doch diese Zeiten scheinen vorbei.