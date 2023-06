1. Drohung wegen Berlusconi-Begräbnis: „Eine sehr überzogene Reaktion“

Philipp Achammer: „Die SVP hat mehrmals Beileidsbekundungen ausgesprochen – auch gegenüber FI und sich zudem geäußert zum Ableben des ehemaligen Ministerpräsidenten.“ - Foto: © Matteo Groppo

2. „Jede zehnte Schwangerschaft endet mit Fehlgeburt, Dunkelziffer wesentlich höher“

„Ungefähr haben wir auf der Station 1 bis 2 Fehlgeburten pro Woche.“ - Foto: © Shutterstock

3. Naturns: Bei Heuarbeiten ausgerutscht – mittelschwer verletzt

Der Mann verletzte sich bei Heuarbeiten. (Symbolbild) - Foto: © A. Sparer

4. Bis zu 42 Grad: Hitzewelle aus Afrika rollt auf Italien zu – über 33 Grad auch in Südtirol

Hitzewelle im Anflug! - Foto: © Shutterstock

5. Meran: Schlägerei fordert 3 Verletzte

Die Staatspolizei ermittelt. - Foto: © pir

SVP-Obmann Philipp Achammer hält die Androhung von Carlo Vettori (Forza Italia Südtirol), aus der Mehrheit auszutreten, weil kein Vertreter der Landesregierung oder der SVP beim Staatsbegräbnis von Silvio Berlusconi in Mailand war, für „sehr überzogen“. Vettori fordert allerdings eine Klarstellung von Achammer und beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass er Teil der Mehrheit bleiben wird, derzeit bei 50 Prozent. Am morgigen Montag werde der Ausschuss von Forza Italia darüber diskutieren. Im vergangenen Jahr wurden in Südtirol 503 offiziell gemeldete Fehlgeburten verzeichnet. „Laut offiziellen Zahlen endet somit jede 10. Schwangerschaft mit einem ungewollten Schwangerschaftsabbruch“, weiß Dr.in Sonia Prader, Primaria der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe an den Krankenhäusern Brixen und Sterzing. Die Dunkelziffer sei allerdings noch viel höher. Am Sonntagvormittag ist es in Naturns zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter aus Italien (Jahrgang 1973) rutschte bei Heuarbeiten aus und stürzte etwa 3 bis 4 Meter in einem Wald ab. Der Verletzte wurde in das Meraner Krankenhaus geflogen. Es wird heiß. In der kommenden Woche könnte in Südtirol sogar die 35-Grad-Marke geknackt werden. Grund dafür ist eine Hitzewelle, die aus Afrika auf Italien zurollt. Es werden Höchsttemperaturen von bis zu 42 Grad Celsius auf Sardinien und örtlich bis zu 39 Grad auf Sizilien erwartet. Mehr zum Wetter lesen Sie hier. In der Nacht auf Samstag ist es im Zentrum von Meran zu einer Schlägerei gekommen. 3 Jugendliche haben sich dabei Verletzungen zugezogen.