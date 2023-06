1. Das sind die schönsten Herz-Jesu-Fotos der STOL-Leser

Die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung sind im Einsatz. - Foto: © Video Aktiv Schnals

7,4 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, sich eine Weiterentwicklung zu wünschen, 43,8 Prozent wünschen sich weniger, 43,3 Prozent gleich viel Tourismus. - Foto: © APA (Symbolbild) / GEORG HOCHMUTH

Das Team des Pelikan 3 flog den Schwerverletzten in das Krankenhaus von Bozen. - Foto: © HELI – FLUGRETTUNG SÜDTIROL

Die Feuerwehr stellte den Bagger wieder auf. - Foto: © FFW Reinswald

Am gestrigen Sonntag erstrahlten Südtirols Berge wieder im Glanz der Herz-Jesu-Feuer, die seit 227 Jahren alljährlich entzündet werden. Wir haben unsere Leser aufgerufen, uns an ihren Herz-Jesu-Feiern teilhaben zu lassen und uns ihr schönstes Foto zu schicken. Und die STOL-Leser sind diesem Aufruf zahlreich gefolgt. Sehen Sie hier die schönsten Fotos. Am Montagmorgen ist es in Morter im Vinschgau zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Der 51-jährige Fahrer des Lkw hat dabei sein Leben verloren. Hier erfahren Sie mehr. Ist die Lebensqualität in Südtirol trotz oder wegen des Tourismus hoch? Dieser Frage ist die Universität Bozen und das Landesressort für Tourismus in einer Erhebung nachgegangen. Am heutigen Montag wurde sie vorgestellt. Hier die Ergebnisse. Ein 63-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist am Ortler ausgerutscht und 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie durch ein Wunder überlebte er den Absturz. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus von Bozen geflogen. In Reinswald ist es am Montagvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 65-jähriger Baggerfahrer aus Reinswald geriet unter einen Bagger und verletzte sich ersten Informationen zufolge schwer. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus geflogen. Hier lesen Sie mehr.