4 ausgewachsene Schafe und ein Lamm sind dieser Tage auf der Timmelsalm in Rabenstein einem Bären zum Opfer gefallen. 2 Kadaver wurden schon Samstagfrüh beim Großen Schwarzsee entdeckt. Hier lesen Sie mehr. Die Landesregierung hat am heutigen Dienstag den Mobilitätsplan genehmigt. Dieser sieht vor, in den kommenden 12 Jahren den Autoverkehr auf Südtirols Straßen um ein Viertel zu verringern. Gleichzeitig soll der öffentliche Verkehr stark ausgebaut werden. So sieht der Plan aus. Die Auswirkungen der langen Serie von Zinserhöhungen bekommen Kreditnehmer auch in Südtirol schmerzlich zu spüren. Laut einer Erhebung des Vergleichsportals „Facile.it“ liegen die Raten für ein mittleres Darlehen aktuell um 275 Euro über dem Niveau von Anfang 2022, ein Plus von 60 Prozent.Das heiße Eisen Thomas Widmann ist für die SVP noch lang nicht vom Tisch: Nach der Parteibasis warnten nun im SVP-Wirtschaftsausschuss namhafte Exponenten davor, den Ex-Landesrat ziehen zu lassen. Hier geht's zum Artikel. Zu einem tödlichen Motorradunfall ist es am Dienstagnachmittag im Sarntal gekommen. Ein 69-jähriger Einheimischer soll ersten Informationen zufolge zu Sturz gekommen sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben. Hier lesen Sie mehr.