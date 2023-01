1. Einbrecher geschnappt: 2 Männer aus Polen, 2 aus Albanien

Sind die 4 Männer für mehrere der Einbrüche der vergangenen Wochen verantwortlich? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. - Foto: © Shutterstock

2. Sensation in Kitzbühel: Schieder auf dem Podest

Jubel für die TV-Kameras: Florian Schieder gelang in Kitzbühel sensationell der erste Podestplatz seiner Weltcup-Karriere. - Foto: © APA / BARBARA GINDL

3. Pinzger kontert Foppa: „Der HGV hat kein Problem damit“

Manfred Pinzger: „Es muss uns erlaubt sein, auf den zusätzlichen administrativen Aufwand hinzuweisen.“ - Foto: © DLife/DF

4. Sarntal: Auto kommt von Straße ab und landet im Bach – Fahrer schwer verletzt

Das Auto geriet bei Astfeld in den Stralzbach. - Foto: © FF Astfeld

5. 8 Einbrüche an einem Abend – Bürgermeister mahnt zur Vorsicht

2 Männer aus Albanien und 2 aus Polen sind der Polizei am Mittwoch und am Donnerstag ins Netz gegangen: Die Polen wurden in der Bozner Industriezone mit Einbruchswerkzeug angehalten; die Albaner bei einem Einbruch in einem Hotel in Olang auf frischer Tat ertappt. Südtirol wird seit Wochen von einer beispiellosen Einbruchsserie heimgesucht. Die erste Kitzbühel-Abfahrt ist geschlagen. Vincent Kriechmayr feiert seinen ersten Sieg auf der Streif. Dominik Paris beweist aufsteigende Form und Florian Schieder sorgt für die ganz große Sensation. Der Kastelruther steht zum ersten Mal in seiner Karriere auf einem Weltcup-Podest. Wie in Skandinavien muss in Bälde auch in Südtirols Gastronomie und Mensen zumindest angeführt werden, aus welchem Land verwendete Hauptzutaten Fleisch, Milchprodukte und Eier stammen. Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) spricht sich gegen eine gesetzlich vorgeschriebene Herkunftskennzeichnung aus und stößt damit auf Unverständnis der Grünen. Nun kontert HGV-Präsident Manfred Pinzger. Ein Auto ist im Sarntal am Freitagnachmittag von der Straße abgekommen und in einen Bach geraten. Die 2 Insassen verletzten sich dabei. Es bildete sich ein langer Stau in beiden Richtungen. 2 Einbrecher sind den Ordnungskräften ins Netz gegangen, doch ein Ende der Einbruchsserie ist nicht erreicht: Das zeigt die Fraktion Stefansdorf in St. Lorenzen. 8 Einbrüche gab es dort an einem einzigen Abend.