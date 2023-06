1. Harsche Kritik an Julia Unterberger – „Das Absurdeste der Veranstaltung“

2. So sauber ist das Wasser der Südtiroler Badeseen

3. Kastelbell: 33-Jähriger gerät unter „Manitou“ – Erheblich verletzt

4. Probleme mit dem Herdenschutz: Die besondere Situation in Südtirol

5. Ein Sieg, der gut tut: Sinner steht im Halle-Viertelfinale

Berlusconi als „Schaden für alle Frauen Italiens“, ein Regelbrecher, dessen einzig Nettes seine Hunde waren: Julia Unterberger hat sich bei der Gedenkfeier für den Ex-Premier im Senat derart im Ton vergriffen, dass sogar Landeshauptmann Arno Kompatscher – nach einem Anruf eines „fuchsteufelswilden“ Außenministers Tajani – auf Distanz geht. Allemal wurde bei der Regierungspartei Forza Italia, die man ständig in Rom und bald bei der EU-Wahl braucht, Porzellan zerschlagen – was ein Nachspiel in der SVP-Leitung haben wird. Bei den sommerlichen Temperaturen dieser Tage gehören Südtirols Badeseen zu den beliebtesten Zielen von Einheimischen und Touristen, die Erfrischung suchen. Doch wie steht es um die Wasserqualität. Das Land hat Erhebungen angestellt. Die Details. In Kastelbell ist es am Donnerstagvormittag zu einem Arbeitsunfall beim Hotel „Amaril“ gekommen. Ein 33-jähriger einheimischer Bauarbeiter geriet unter einen Baustapler „Manitou“und verletzte dabei erheblich.Tierarzt Dr. Helmuth Gufler ist Spezialist für das Gesundheitsmanagement kleiner Wiederkäuer. Er räumt im Folgenden mit einige Mythen rund um das Thema Wolf und Herdenschutz auf und erklärt, welche Probleme sich aus den bekanntesten Forderungen ergeben, die Wolfsschützer an Weidetierhalter stellen. Jannik Sinner hat in den letzten Turnieren schmerzhafte Niederlagen erlitten. Umso wichtiger ist es jetzt, umkämpfte Partien zu gewinnen und so Selbstvertrauen zu tanken. Beim ATP-500-Turnier von Halle ist dem Sextner gegen Lorenzo Sonego (ATP 39) genau das gelungen.