1. „Heroin verbreitete sich in Südtirol wie ein Lauffeuer“

Drogenkonsum ist in Südtirol nach wie vor ein großes Problem. - Foto: © Shutterstock

2. Keine neuen Gipfelkreuze mehr?

In Italien ist eine Diskussion zum Thema Gipfelkreuze ausgebrochen. - Foto: © Hanspaul Menara / Hanspaul Menara

3. Tödlicher Flugzeugabsturz in Osttirol: Ermittlungen auch gegen Südtiroler

Die Absturzstelle.<?ZE?> - Foto: © APA/EXPA/JOHANN GRODER / EXPA/JOHANN GRODER

4. Uni Innsbruck: Der Student des Jahres kommt aus Südtirol

Daniel Mayr aus Ratschings ist Wirtschaftsstudent des Jahres.

5. Große Trauer um Leo Insam: „Bleib für immer wild, mein Freund“

Leo Insams Tod hat in der Südtiroler Eishockeyszene große Betroffenheit ausgelöst.

Drogenkonsum ist in Südtirol ein großes Problem und hat sich in den vergangenen Jahren sogar verstärkt. Der heutige 26. Juni ist der „Welttag gegen Drogenmissbrauch und den illegalen Handel von Drogen“, der 1987 von den Vereinten Nationen eingeführt wurde. Dieses Datum fällt auch auf einen anderen Jahrestag: dem 45. Jahrestag der Gründung des Vereins „La Strada-Der Weg“, der 1978 in Bozen gegründet wurde, um sich mit dem Jugendproblem des Drogenkonsums zu befassen. Die Aussage eines CAI-Funktionärs, wonach der italienische Alpenverein CAI gegen neue Kreuze auf den Gipfel sei, hat hohe Wellen geschlagen. Sogar CAI-Generaldirektor Antonio Montani sah sich dazu genötigt zu betonen, dass dies eine persönliche Meinung des CAI-Funktionärs sei. Doch das Thema sorgt weiterhin für viel Diskussion. Ein einmotoriges Flugzeug ist am Osttiroler Flugplatz Nikolsdorf am Sonntag abgestürzt und der 43-jährige Pilot dabei ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat laut österreichischer Presseagentur APA Ermittlungen gegen einen 56-jährigen Österreicher sowie einen 65-jährigen Staatsbürger aus Italien, es handelt sich um einen Südtiroler, eingeleitet. Der Südtiroler Daniel Mayr wurde zum Studierenden des Jahres an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universität Innsbruck gekürt. Verbunden ist die Auszeichnung „Student of the Year in Management and Economics“ mit einem Preisgeld von 1500 Euro, das von der Bank Austria Förderstiftung zur Verfügung gestellt wurde. Mehr dazu lesen Sie hier. Der frühe Tod von Leo Insam hat die Südtiroler Eishockeywelt erschüttert. Auch jenseits der Landesgrenzen ist die Trauer groß.