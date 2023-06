1. Siebenschläfertag: So wird der Sommer

2. Das Einkommen der Südtiroler: In diesen Gemeinden ist es am höchsten

3. Wieder Morddrohung gegen den Trentiner Landeshauptmann: Solidarität mit Fugatti

4. Neue Regeln im Straßenverkehr: So radikal will Rom durchgreifen

5. Schwerer Motorradunfall am Stilfser Joch: Mann schwebt in Lebensgefahr

„Das Wetter am Siebenschläfertag 7 Wochen bleiben mag“ – sagt eine alte Bauernregel. „Trifft diese Regel heuer zu, wäre dies wohl ein recht gemäßigter Sommer,“ sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Nachdem 2020 zum ersten Mal seit 2014 ein Rückgang verzeichnet worden war, steigt das Südtiroler Gesamteinkommen wieder. Das geht aus den aktuellen Daten des Arbeitsförderungsinstituts AFI hervor. Demnach liegt Südtirol in der Rangliste weiterhin auf Platz 2 in Italien – gleich hinter der Lombardei. Die höchsten Einkommen erklären die Bürger von Pfalzen. Hier geht es zum Artikel. Unbekannte haben am Dienstagabend „Uccidi Fugatti – No Tav“, begleitet von den Initialen „B R“ und einem fünfzackigen Stern, auf einen Zebrastreifen am Wissenschaftspol der Universität Trient und am Sitz der Bruno-Kessler-Stiftung gesprüht. Es ist nicht die erste Todesdrohung gegen den Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti. Die Solidarität mit ihm nach dem Vorfall ist groß. Der Ministerrat in Rom hat am gestrigen Dienstagabend einige Änderungen in der Straßenverkehrsordnung verabschiedet. Damit soll der Kampf gegen Alkohol und Drogen am Steuer deutlich verschärft werden. Ziel ist es, die Straßen sicherer zu machen. Lebensgefährlich verletzt ist ein Motorradfahrer aus Deutschland: Er war mit seiner Straßenmaschine mit einem SUV der Marke Mercedes zusammengeprallt. Im Bozner Krankenhaus kämpfen Ärzte und Pfleger um sein Leben.