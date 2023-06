1. Wenn Wuffi leidet: So schützen Sie Ihre Haustiere vor der Hitze

Haustiere können die große Hitze oft nur schlecht vertragen. - Foto: © shutterstock

2. Schweizer Studie: Chat-GPT verbreitet Fake-News erfolgreich

Künstliche Intelligenzen bergen Chancen und Risiken. - Foto: © Shutterstock

3. Nach schwerem Unfall am Gardasee: Philipp Aichner (37) stirbt in Klinik

So werden viele in Bruneck und weit darüber hinaus Philipp Aichner in Erinnerung behalten.

4. Südtirol mit neuem Beschäftigungsrekord

Beschäftigungsmotor bleibt das Gastgewerbe mit einem Plus von 8 Prozent. - Foto: © shutterstock

5. Etwas stimmt nicht in unserem Land

„Die jüngst beschlossenen höheren Einkommensgrenzen für die Wohnbauförderung und somit Hilfe für den Mittelstand sind ein Weg. Die Förderungspolitik treibt jedoch auch die Preise nach oben“, schreibt Christiane Weinhold.<?ZE?> - Foto: © BARBARA GINDL

Der gestrige Mittwoch hat zwar etwas Abkühlung gebracht, doch der heiße Sommer ist noch lang. Wir haben bei der Tierärztin Hofmann Renate von der Kleintierklinik Dr. Pranter in Brixen nachgefragt, welche Tiere besonders hitzeempfindlich sind, wie man sie am besten schützt, und ob die Sorge vor verbrannten Hundepfoten nach Gassigängen auf heißem Asphalt berechtigt ist. Chat-GPT hat ein Talent für die Erstellung überzeugender Falschinformationen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Universität Zürich (UZH). „GPT-3 ist ein zweischneidiges Schwert“, so das Fazit der Forscher. Die Ärzte haben alles versucht, sie konnten das Leben des erst 37-jährigen Arbeitsrechtsberaters Philipp Aichner aus Reischach bei Bruneck aber nicht retten. Fast einen Monat nach seinem schweren Unfall mit einem Motorroller am Gardasee starb er gestern, Mittwoch, in der Klinik in Verona.Südtirol hat zuletzt so viele Arbeitnehmer beschäftigt wie nie. Das zeigt der aktuelle Halbjahresbericht zum heimischen Arbeitsmarkt. Und er zeigt sich auch: Der Rekord ist vor allem auswärtigen Beschäftigten zu verdanken. „Einerseits entstehen immer neue, immer luxuriösere Hotelanlagen, die trotz Krise mehr als gut besucht sind. Andererseits wird Wohnraum knapp – hier braucht es neue Ideen“: „Dolomiten“-Redakteurin Christiane Weinhold kommentiert.