1. Schwerer Verkehrsunfall in Neumarkt fordert ein Todesopfer

Der Autolenker starb noch an der Unfallstelle. - Foto: © FFW Neumarkt

2. Skiclub-Kleinbus stürzt über Abhang: 7 Verletzte, darunter ein Kind

Foto: © polizia locale della Valle di Fassa

3. Rom verschärft Strafen für Verkehrssünder: Das sagt der Experte

4. Wie sich das Wetter auf den Südtiroler Handel auswirkt

Die Einheimischen kaufen aufgrund der Inflation vorsichtiger ein, sagt hds-Präsident Philipp Moser. - Foto: © Ocean

5. Im August: Komplettsperre für den Zugverkehr über den Brenner

Der Zugverkehr wird im August über den Brenner gesperrt.<?ZE?> - Foto: © Giovanni Pederzini

Bei Neumarkt hat sich am heutigen Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Lkw zusammen. Für den Lenker des Pkw kam jede Hilfe zu spät. Dramatischer Unfall am Freitagmorgen im Fassatal: Auf der Straße von Canazei zum Sellajoch ist ein Kleinbus des örtlichen Skiclubs mehrere Meter tief in einen Wildbach gestürzt. Ein 10-jähriger Bub war im Fahrzeug. Die anderen Verletzten sind zwischen 65 und 72 Jahre alt. Sie waren auf dem Weg, um als Freiwillige bei einem Rennen zu helfen. Hier lesen Sie mehr. Der Ministerrat in Rom hat am Dienstagabend eine Reform der Straßenverkehrsordnung abgesegnet, darin vorgesehen sind eine Reihe von drakonischen Strafen für Verkehrssünder, insbesondere bei Alkohol am Steuer. Im Videointerview mit STOL-Reporter Ivo Zorzi spricht Verkehrspsychologe Max Dorfer über Sinn und Unsinn der Neuregelung.Wie geht es dem Handel in Südtirol? „Die Händler blicken optimistisch auf den Sommer, auch wenn die Einheimischen weniger einkaufen“, sagt hds-Präsident Philipp Moser. Im Interview erklärt er, was das Wetter damit zu tun hat und welche Geschäfte besonders davon betroffen sind, dass das Geld bei vielen weniger locker sitzt. Die Brennerbahnstrecke wird im August für zweieinhalb Wochen komplett gesperrt. Von 6. bis 23. August werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der rund 30 Kilometer langen Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen, die eine Komplettsperre alternativlos machen, hieß es am Freitag seitens der ÖBB. Betroffen sind Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr zwischen Innsbruck und dem Bahnhof Brenner.