1. Timmelsjochstraße: Motorradfahrerin stürzt 50 Meter weit ab

Im Bild oben: die Absturzstelle. 50 Meter tief fiel die Frau auf den Asphalt der darunter vorbeiführenden Fahrbahn. - Foto: © BRD Rabenstein

2. Kommentar: „Jeder Baum braucht starke Wurzeln, sonst kippt er um“

3. Trauer um Franz Heel: Der große Konzertveranstalter

Franz Heel ist am gestrigen Freitag in Lana gestorben.<?ZE?> - Foto: © privat

4. Rätselhafter Todesfall in Brescia: Bozner stirbt beim Zahnarzt

5. Frankreich im Klammergriff der Randalierer

In Lille brannten Autos. - Foto: © APA/afp / KENZO TRIBOUILLARD

Ein schwerer Motorradunfall ist am Samstagmittag auf der Timmelsjochstraße im Passeiertal passiert: Eine 52-jährige Motorradfahrerin aus Deutschland stürzte in einer Kehre und wurde über die Begrenzungsmauer hinausgeschleudert. 50 Meter weit stürzte sie bis auf die Fahrbahn der nächsten Kehre.„Es gibt politische Bewegungen mit Ideen und Strategien, die zur Entwurzelung ganzer Gesellschaften führen. Die Schieflage ist bereits spürbar.“ Ein Kommentar von Michael Fink. Er brachte über Jahre hinweg die größten Musikstars nach Südtirol: Franz Heel. Nun ist er am gestrigen Freitagabend im Alter von 67 Jahren in Lana gestorben. Hier lesen Sie mehr. Ein Mitarbeiter der RAI in Bozen, der 45-jährige Luigi Floretta, ist in der vergangenen Nacht gestorben, nachdem er sich am vergangenen Dienstag in einer Zahnarztpraxis in Brescia einem zahnärztlichen Eingriff unterzogen hatte. Das berichtet die Online-Ausgabe des „Giornale di Brescia“. In mehreren französischen Städten ist es die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Mehr als 1300 Menschen seien festgenommen worden, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Präsident Macron sagte einen Deutschland-Besuch ab.