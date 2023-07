1. Wir alle müssen einmal sterben: Was Sie jetzt schon planen sollten

Mit dem eigenen Tod und der eigenen Bestattung setzen sich die Allerwenigsten auseinander. Doch weil der Tod zum Leben gehört und man wichtige Entscheidungen normalerweise nicht anderen überlässt, sollte man sich schon überlegen, wo man den Rest der Ewigkeit sein möchte. STOL hat die Bestatter Helga und Arnold Glöggl vom Bestattungsunternehmen Glöggl in Auer besucht. Sie erklären, welche Möglichkeiten, welche gesetzlichen Beschränkungen und Freiheiten es bei den verschiedenen Bestattungsformen gibt. Die Trentiner Landesregierung scheint die Probleme mit den Großraubtieren nun selbst in die Hand nehmen zu wollen: So will man das Landesgesetz dahingehend abändern, dass es künftig keine Ispra-Genehmigung brauchen soll, um Wölfe und Bären entnehmen zu können. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in Vintl bei der Umfahrungsstraße gekommen. 2 Autos sind frontal zusammengeprallt, 5 Personen wurden dabei verletzt – eine davon schwebt in Lebensgefahr. Johanna Santa Falser ist die erste Frau, die in der Geschichte der Handelskammer Bozen das Amt der Vizepräsidentin bekleidet. Gemeinsam mit ihrem Sohn Andreas leitet sie die Firmen Falser KG und Falser Maschinenbau GmbH in Auer. Heute stellt sie sich dem STOL-Fragebogen. An diesem Sonntag ging die Maratona dles Dolomites, Südtirols größte Breitensportveranstaltung, über die Bühne. Dabei konnte auch eine italienische Biathletin aufzeigen.