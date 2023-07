Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

Unfassbarer Vorfall am Montagnachmittag in St. Pankraz: Ein abgestorbener 34 Meter langer Baumstamm bricht im Wald um, schießt 250 Meter über eine steile Wiese, über eine Straße, durchbricht Leitplanken und Hausmauer und trifft und verletzt einen 75-jährigen Bauer in dessen Haus schwer. - Foto: © FF St. Pankraz