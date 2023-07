1. „Er war einfach ein feiner Mensch“: Große Trauer um Damian Leimegger (22)

Im Pustertal herrscht nach dem schrecklichen Autounfall in Vintl große Trauer: Der 22-jährige Damian Leimegger aus Onach in St. Lorenzen hat dabei sein Leben verloren. Hier geht es zum Artikel. Seit Sonntag steckte die Höhlenforscherin Ottavia Piana in einer Grotte in der Provinz Bergamo fest. Am heutigen Dienstag konnte die verletzte Frau schließlich aus rund 150 Meter tiefe geborgen und zurück an die Oberfläche gebracht werden. Mehr lesen Sie hier. Mit 14 schon Arbeitsluft schnuppern, schien bisher eine nette Idee des Landesrats zu sein. Jetzt aber zieht Philipp Achammer sein Ding durch und deponierte am Montag einen entsprechenden Abänderungsantrag zum Nachtragshaushalt. „Autonomie funktioniert nur, wenn wir Grenzen auch ausreizen“, sagt Achammer. Im konkreten Fall, indem Südtirol eine EU-Richtlinie direkt anwendet. Am Wochenende haben Taucher der Wasserrettung Südtirol und der Freiwilligen Feuerwehren im Zufritt-Stausee im Martelltal nach dem 39-jährigen Johann Telfser aus Kortsch gesucht, der seit 22. Juni abgängig ist. In den kommenden Wochen wird nun die Wasseroberfläche genau beobachtet und abgesucht. Im August soll dann wieder die Wasserrettung zum Einsatz kommen. Ein Hubschrauber der Schweizer Fluggesellschaft Air Zermatt ist am Dienstag im norditalienischen Valsesia-Tal auf einer Strecke zwischen 2 Berghütten am Monte Rosa abgestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt.