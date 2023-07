1. Montan: 61-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Pkw

In Montan hat sich am Samstagvormittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. - Foto: © shutterstock

2. Platt: Abschied von der „Salderner Kati“

Der Trauerzug vom Dorfplatz in Platt bis zur Pfarrkirche wollte nicht mehr enden. - Foto: © fm

3. Als Statussymbol und für den Spaß? Damit fahren wir gegen die Wand

„Vor allem auf den Straßen und Autobahnen wird sich in den nächsten Jahren entscheiden, ob wir die Erderwärmung wenigstens noch einbremsen können.“ - Foto: © zor

4. Immer mehr Wolfsrisse: 4 Schafe beim Tierser Alpl zerfleischt

Das verstörende Bild dieses in Tiers gerissenen Schafes ist sinnbildlich dafür, dass die Raubtiere langsam überhand nehmen und die traditionelle Almwirtschaft in ihren Grundfesten in Frage stellen.

5. 60-Jähriger nach Sturz bei Dolomiti Superbike in Lebensgefahr

Der Mann stürzte mit seinem Mountainbike und verletzte sich schwer (Symbolbild). - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Am heutigen Samstagvormittag ist es in Montan zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland verlor dabei sein Leben. Es war wohl der bisher schwerste Weg im Leben der Familie Gufler vom Außersaldernerhof in Platt im Hinterpasseier: Sie musste am Samstagvormittag von ihrer Tochter, Schwester, Enkelin und Tante Katrin Gufler Abschied nehmen, die am vergangenen Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kalch/Ratschings 17-jährig ums Leben gekommen war. Sie war mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen. Hier geht es zum Artikel. „Der Lack muss ab von Auto und Motorrad als Statussymbol und Spaßmaschine.“ Ein Kommentar von Martin Lercher. Die Nutztiere der Tierser Bauern scheinen in den vergangenen Wochen besonders vom Wolf verfolgt zu sein: Anfang Juni wurden verendete Schafe gefunden und kürzlich lag in der Nähe der Baumannschwaige ein übel zugerichtetes Kalb, das vermutlich sogar von einem Rudel Wölfen gerissen wurde. Jetzt wurden in der Nähe vom Tierser Alpl erneut 4 gerissene Schafe und 2 verletzte Tiere gefunden. Das 28. Dolomiti Superbike am heutigen Samstagvormittag wurde von einem schweren Unfall überschattet: Ein 60-Jähriger Rennteilnehmer schwebt nach einem Sturz in Lebensgefahr.