Ein Auto rast in Santo Stefano di Cadore mit hoher Geschwindigkeit in eine Familie. 3 Menschen sterben, darunter ein Kleinkind. Am Steuer sitzt Angelika Hütter aus Deutschland. Diese muss vorerst in U-Haft bleiben, wie die Haftprüfungsrichterin am Montag entschieden hat. Die Ermittlungen laufen – und es gibt einen schlimmen Verdacht. Bereits um 12 Uhr wurde in Bozen bereits die 30-Grad-Marke überschritten. Am Nachmittag wird es noch deutlich heißer und die Temperaturen steigen auf über 36 Grad. „Den Tageshöchstwert gibt es um diese Jahreszeit erst gegen 17 Uhr“, weiß Meteorologe Dieter Peterlin. Aber: „Bei dieser Hitze muss man in dieser Woche mit so einigen Gewittern rechnen inklusive Unwetterpotenzial“, sagt er. Er war berüchtigt als Tierschützer und trat vor mehr als 30 Jahren sogar in den Hungerstreik – und zwar für den Mutterschutz beim Schalenwild. Mit Erfolg. Zur aktuellen Situation von Wolf und Bär hat der gebürtige Deutschnonsberger Franz Josef Geiser (70) aber eine differenzierte Meinung: „Bär und Wolf sind zweifelsohne die Terroristen unter den heimischen Tierarten“, sagt er. „Deshalb sind all jene Leute, die Bär und Wolf schützen, keine Tierschützer.“ Obwohl der Ministerrat in Rom in diesen Tagen beschlossen hat, das neue Landesgesetz zu Herkunftsangabe von Lebensmitteln nicht anzufechten, bleiben der Wirtschaftsverband hds dabei: „Unterm Strich gibt es bei der neuen Verpflichtung mehr Nachteile als Vorteile“, sagt hds-Präsident Philipp Moser. Am Montagnachmittag kam es in Mühlen in Taufers zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte: Ersten Informationen zufolge müssen 2 Personen aus der Ahr gerettet werden. Im Einsatz stehen zahlreiche Feuerwehren, die Wasserrettung, eine Tauschmannschaft, die Notarzthubschrauber Aiut Alpin und Pelikan 2 und das Weiße Kreuz. Hier geht es zum Artikel.