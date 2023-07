1. Alkoholisiert und ohne Führerschein: Zwei 15-Jährige bei Mailand überfahren

Der 32-jährige Lenker des Lieferwagens war ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer. - Foto: © ANSA / US CARABINIERI

2. Schwere Unfälle: Paragleiter stürzt ab – Mountainbike-Fahrer schwer verletzt

Der Schwerverletzte Mountainbike-Fahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. - Foto: © HELI Flugrettung Südtirol

3. Die Anderlan-Liste: „Wir erfüllen auch die ungeliebte Frauenquote“

30 Kandidaten hat Jürgen Wirth Anderlan auf seiner Liste. - Foto: © ANDREAS KEMENATER

4. Bauer: „Von ursprünglich 67 Schafen auf der Alm leben heute noch 22“

Am vergangenen Wochenende hat Andreas Amort über die Hälfte seiner Herde verloren. - Foto: © privat

5. Südtirol: Wärmste Nacht des Sommers – Heute Warnstufe Rot und Gewitter

Am heutigen Dienstag wird es richtig heiß in Südtirol – und am Abend kann es teils heftige Gewitter geben. - Foto: © dpa-tmn / Sven Hoppe

Zwei 15-Jährige sind in Garbagnate bei Mailand von einem Lieferwagen überfahren worden. Einer ist gestorben, die andere liegt im Koma. Am Steuer des Lieferwagens saß ein 32-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert. 2 schwere Freizeitunfälle haben sich am heutigen Dienstag zugetragen: Unterhalb der Korspitze im Vinschgau ist ein Mountainbike-Fahrer zu Sturz gekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber Aiut Alpin musste hingegen zu einem Einsatz auf den Monte Piano in den Sextner Dolomiten. Dort hat sich ein Paragleiter bei einem Absturz ebenfalls schwer verletzt. 30 Kandidaten habe er, die auf seiner Liste „JWA“ für die Landtagswahlen im Oktober kandidieren. Konkretes Programm habe er keines, dafür aber jede Menge Ideen, sagte Listenführer Jürgen Wirth Anderlan bei der Vorstellung seiner Liste am Dienstagvormittag. Vor 5 Wochen haben die Bauern vom Kleinegger- und Lechnerhof in Rodeneck ihre Schafe – 67 an der Zahl – auf die Hofalm in Terenten getrieben. Davon leben heute nur noch 22. Bisher hatte der Landwirt Andreas Amort Glück: Seine Schafe blieben verschont. Doch am vergangenen Wochenende haben Wölfe erneut zugeschlagen und die Hälfte seiner Herde ausgelöscht. Südtirol hat die 10. Tropennacht hinter sich – in Bozen war es mit 23,5 Grad gleichzeitig die bisher wärmste Nacht des Sommers. Die aktuelle Hitzewelle in Südtirol erreicht am heutigen Dienstag ihren Höhepunkt: Wegen anhaltender extremer Temperaturen hat die Agentur für Bevölkerungsschutz Warnstufe Rot und Orange für mehrere Gemeinden in Südtirol ausgerufen. Am Nachmittag entstehen einige Gewitter, die teils heftig sein können.