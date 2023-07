1. Die Unwetterbilanz: Abgedeckte Dächer, umgekippte Bäume – Bilder und Videos

2. Weger: „Diese Wetterextreme kann man nicht mehr wegleugnen“

Starkregen, Sturmböen und Hagel: Das ist die Bilanz der Gewitter, die am Dienstagnachmittag durch Südtirol zogen. - Foto: © Michael Gartner

3. Stromverbrauch wegen Hitze auf Rekordniveau

Die Hitzewelle treibt den Stromverbrauch in Italien in die Höhe. - Foto: © dpa-tmn / Andrea Warnecke

4. Unwetter in Südtirol sorgen für Schäden von bislang 500.000 Euro

Am Karersee wurden Gondeln von umgestürzten Bäumen getroffen. - Foto: © Ortspolizei Karneid

5. Südtirol: Maschinenbau optimistisch, Bekleidungsbranche pessimistisch

Optimismus im Maschinenbau: Für 2023 erwarten die meisten Südtiroler Unternehmen dieser Branche einen Umsatzwachstum. - Foto: © 53479266

Die Unwetter am Dienstag dauerten zwar nicht lange, aber sie hinterließen eine Spur der Verwüstung im ganzen Land: Abgedeckte Dächer, umgerissene Wälder, mehr als 4500 registrierte Blitze und über 300 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Bilanz. Bruneck ist einer jener Orte, der von den Unwettern am Dienstagnachmittag stark getroffen wurde: Abgedeckte Häuser, umgefallene Bäume, Stromausfall. Die Feuerwehr Bruneck ist auch am Tag danach noch immer mit den Folgeeinsätzen beschäftigt. „Das wird noch eine ganze Weile dauern“, sagt der Kommandant der Feuerwehr Bruneck, Reinhard Weger, zu STOL. Insgesamt sagt er: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Wetterextreme häufiger werden.“ Die Hitzewelle treibt den Stromverbrauch in Italien in die Höhe. So wurde dieser Tage der höchste Stand des Jahres beim Stromkonsum erreicht, was dem Allzeitrekord nahekommt. Hier lesen Sie mehr dazu. Die Gewitterfront von Dienstagnachmittag ist über weite Landesteile hinweggefegt und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen – es entstanden teils erhebliche Sachschäden, aber auch Schäden an landwirtschaftlichen Anbauflächen. Bislang liegen die Schäden bei 500.000 Euro. Obwohl sich eine sinkende Nachfrage abzeichnet, blicken 90 Prozent der Südtiroler Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe zuversichtlich auf die diesjährige Ertragslage. Das Geschäftsklima zwischen den einzelnen Branchen ist jedoch sehr unterschiedlich, zeigt das Wirtschaftsbarometer des Wifo – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen. Hier lesen Sie mehr dazu.