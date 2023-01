1. Tausende Gläubige bei Beerdigung von Benedikt XVI.

Tausende Gläubige haben sich am Petersplatz versammelt, um sich von Papst Benedikt XVI. zu verabschieden. - Foto: © ANSA / FABIO FRUSTACI

2. „Gold-Rosi“ ist tot: Trauer um Ski-Ikone Rosi Mittermaier

Rosi Mittermaier gewann bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 1976 3 Medaillen. - Foto: © APA/afp / STAFF

3. Einbrecher schlagen wieder zu

Über ein Fenster haben die Einbrecher in Burgstall die Wohnung einsteigen wollen. - Foto: © APA - Helmut Fohringer

4. Heinrich Oberleiter stirbt an den Folgen eines Verkehrsunfalls

Heinrich Oberleiter im Juli des Vorjahres mit seiner Tochter Sonja Buchzik bei seinem Besuch in Südtirol. - Foto: © wib

5. Ermittlungen und Verhaftungen: Bozner Fans des HCB im Visier

Während die HCB-Cracks in Asiago den nächsten Sieg einfuhren, sorgten die Fans für Negativschlagzeilen.

Mit einem bewegenden Trauergottesdienst vor schätzungsweise 50.000 auf dem Petersplatz versammelten Menschen ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. am Donnerstag zur letzten Ruhe geleitet worden. Die auf dem Platz anwesenden Gläubigen riefen mit lauter Stimme: „Santo subito!“ Die Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist tot. 1976 war die bodenständige Oberbayerin bei Olympia zum Star geworden. Die frühere Skirennfahrerin und zweimalige Olympiasiegerin ist am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen.Die Einbruchserie hört nicht auf: Am Mittwochabend gab es in der Gemeinde Natz-Schabs 3 Einbruchsversuche. 2 weitere gab es in Burgstall. Bei allen wurden die Täter in die Flucht geschlagen. Ein mutmaßlicher Täter sitzt nun im Gefängnis. Der Südtirol-Aktivist Heinrich Oberleiter ist am Mittwoch an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Der 81-jährige Pusterer war am 9. Dezember 2021 von Staatspräsident Sergio Mattarella begnadigt worden.Die Anhänger des HCB Südtirol Alperia gelten als die besten und lautesten in der ICE Hockey League, zugleich eilt ihnen aber aufgrund ihrer Gewaltbereitschaft ein äußerst übler Ruf voraus. Beim letzten Spiel sollen 2 Fans einen Polizisten attackiert haben.