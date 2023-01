1. Neuschnee im Anmarsch – Unwetterwarnungen in Italien

Vor allem in den Dolomiten muss man heute mit Schneefall rechnen. - Foto: © Shutterstock

2. Vergewaltigung in Gröden: Kosovare verhaftet

Die Carabinieri haben den mutmaßlichen Vergewaltiger verhaftet. - Foto: © APA/AFP / MIGUEL MEDINA

3. Streik: „Gar einige Tankstellen in Südtirol werden sich beteiligen“

Die Tankstellenbetreiber streiken gegen die Maßnahmen der Regierung. - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI / Z4Z

4. Neue EU-Regelung tritt in Kraft: Grillen als Lebensmittel

Insekten gelten als nahrhaft und reich an Proteinen. - Foto: © APA/AFP / MANAN VATSYAYANA

5. Mutter beim Stillen eingeschlafen – Neugeborenes erdrückt

Das Neugeborene wurde von der 30-jährigen Mutter erdrückt, als sie beim Stillen einschlief. - Foto: © dpa-tmn / Uwe Anspach

Am heutigen Montag breitet sich im Tagesverlauf Schneefall aus. „Schwerpunkt ist die Südhälfte des Landes von der Ortlergruppe bis zu den Dolomiten, hier sind teils über 20 Zentimeter Neuschnee möglich“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. In Italien sorgt der Wintereinbruch für erhebliche Probleme. In einem Hotel in Gröden soll es vor einigen Tagen zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Die Carabinieri haben am Freitag einen 27-jährigen Kosovaren verhaftet, wie erst jetzt bekannt wurde. Beim Haftprüfungstermin zog es der Mann vor, sich nicht zu äußern. Ab morgigen Dienstag, 19 Uhr, werden die Tankstellenbetreiber in Italien streiken. Auch in Südtirol werden viele zu bleiben, vermutet der Präsident der Tankstellenpächter im Wirtschaftsverband hds, Walter Soppera. Ab dem morgigen Dienstag dürfen in der EU Hausgrillen in Lebensmitteln verwendet werden. Insekten auf dem Teller – ist das etwas für Sie? Ein Neugeborenes ist in Rom in der Nacht auf den 8. Jänner gestorben: Seine Mutter war beim Stillen eingeschlafen und hatte das Kind dabei offenbar erdrückt. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen und eine Autopsie angeordnet.