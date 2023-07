1. Während Sommerkurs in Bozen: Diebe stehlen Handys, Brieftaschen, Brillen

Die Carabinieri konnten das Diebesgut sicherstellen und es den Jugendlichen zurückgeben. Danach machten sie ein Gruppenfoto.

2. 20-Jähriger nach Kletterunfall in der Rotwand in Lebensgefahr

Der verletzte Kletterer wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus geflogen.

3. Rhodos: Meraner berichtet von Flammeninferno

4. Schule auch im Sommer: Was sagen Sie dazu?

Die Schulen sollen in Italien auch im Sommer zugunsten berufstätiger Eltern offen bleiben. - Foto: © lpa

5. Fassungslosigkeit nach Unglück in der Heimatgemeinde von Cristian Marchionni

Bei einer Wanderung zum Heiligkreuzkofel rutschte der 50-Jährige Cristian Marchionni aus, stürzte mehrere Meter im freien Fall ab und starb trotz aller Bemühungen der Retter.

