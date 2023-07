1. Jetzt spricht Thomas Widmann: Sein Plan für die Landtagswahl

2. Erstmals in Italien: Trient gibt 2 Wölfe zum Abschuss frei

Erstmals sollen im Trentino 2 Wölfe entnommen werden. - Foto: © Shutterstock

3. Nach Konzert in Algund: Melissa Naschenwengs Bandbus geplündert

Den Tourbus hatte Melissa Naschenwengs Band vor dem Hotel in Bozen geparkt – darin waren auch einige wertvolle Gitarren. Die sind nun weg. - Foto: © HCH-Fotopress

4. 19 Zentimeter: Rekord-Hagelkorn in Friaul gefunden

Dieses riesige Hagelkorn fiel über Azzano Decimo im Friaul. - Foto: © screenshot/ansa

5. Pflege: Tschenett kritisiert Kompatscher scharf – „Taten statt Worte zeigen“

Tony Tschenett: „Anstatt mit großem Trallala unrealistische Ankündigungen zu machen, sollten konkrete, machbare und vor allem nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden.“ - Foto: © Matteo Groppo

Das war mit Spannung erwartet worden: Thomas Widmann hat für den heutigen Mittwoch zur Pressekonferenz nach Bozen geladen. Im Schloss Maretsch präsentierte er seine neue Liste für die Landtagswahlen, begründete seinen Austritt aus der SVP und sparte dabei auch nicht mit Kritik an der Landesregierung. Ausführlich erläuterte er seine Vorstellungen für die Zukunft des Landes. Die Namen seiner Mitstreiter will er erst in den nächsten Tagen nennen. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti hat eine Abschussverordnung für 2 Wölfe im Trentino unterzeichnet. Damit ist auch die staatlichen Umweltbehörde Ispra einverstanden. Erstmals sollen damit in Italien 2 der Raubtiere getötet werden. Schlagerstar Melissa Naschenweng hat nach ihrem Konzert in Algund am Sonntag eine böse Überraschung erlebt: Unbekannte haben den Tourbus ihrer Band vor dem Hotel in Bozen ausgeräumt. Gitarren und teure Ausrüstung sind weg. In Azzano Decimo bei Pordenone im Friaul ist am späten Montagabend ein riesiges Hagelkorn vom Himmel gefallen. Ganze 19 Zentimeter betrug sein Durchmesser – Rekord in Europa. „Mit großem Tamtam hat Landeshauptmann Arno Kompatscher angekündigt, die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung für Pflegekräfte verbessern zu wollen“, sagt der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett. „Aber was dabei herauskommt, sind leere Versprechen, rechtliche Unmöglichkeiten und eine auffallende Ignoranz gegenüber anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen.“ Hier geht es zum Artikel.