1. Unwetterbilanz: Weggerissene Brücken, Muren, Gerölllawine – Videos und Bilder

In Olang traten Bäche über die Ufer.

2. Grödner Joch: Erste Fahrzeuge aus Gerölllawine befreit – Totalschaden

Die freigelegten Fahrzeuge sind komplett zerstört. - Foto: © FFW

3. 2 Jäger im Trentino von Bär angegriffen – Verletzt im Krankenhaus

Ein Bär hat in Roncone 2 junge Jäger angegriffen. (Symbolbild)

4. Mit dem Rollstuhl nach Jesolo: „Emotionale Momente“

Angekommen: Petz Plaickner am Strand in Jesolo. - Foto: © privat

5. Sarnthein: Diebe brechen in Garage ein und stehlen Auto

Dieser Seat Ibiza wurde in der Nacht auf Samstag gestohlen. - Foto: © Facebook/Bettina A. Manfra

Am Samstagabend sind kurze, aber heftige Gewitter über das Land gezogen. In Olang, aber auch am Grödner Joch hinterließen sie eine Spur der Verwüstung: Ein Bach hat mehrere Brücken mit sich gerissen, Straßen wurden vermurt und am Pisciadù-Parkplatz wurden mehrere Fahrzeuge von einer Gerölllawine verschüttet. Eine Bilanz. Die Einsatzkräfte sind am Grödner Joch gerade dabei, Autos aus der Gerölllawine freizulegen, die am gestrigen Samstagabend verschüttet wurden. Gegen Mittag konnten sie das erste Fahrzeug befreien. Die Autos sind komplett zerstört. 2 junge Jäger sind bei Roncone im Trentino von einem Bären überrascht und verfolgt worden. Einer der beiden flüchtete Medienberichten zufolge auf einen Baum und fiel runter, weil ihn der Bär mit einer Klaue erwischte. Nun liegt er verletzt im Krankenhaus. Der Weg war das Ziel: Emanuel Plaickner, von allen nur „Petz“ genannt, machte sich kürzlich mit seinem Rollstuhl von Sand in Taufers auf den Weg nach Jesolo. Im Sonntags-Gespräch berichtet er über seine abenteuerliche und emotionale Reise. In der Nacht auf Samstag haben Diebe in Sarnthein das Auto des Vaters von „Zett“-Miss-Südtirol 2017, Bettina Manfra, gestohlen. Sie waren in die Garage eingebrochen und mit dem Auto davongefahren.