1. Nach Unfall in Kiens: Zustand bei Mann und Frau „sehr kritisch“

Das Unglück geschah am gestrigen Dienstag gegen 13 Uhr auf der Pusterer Staatsstraße im Bereich der Einfahrt Ost in Kiens. - Foto: © FFW

2. Verona: 13-jähriger Bub überfahren und getötet – Fahrer flüchtet

Ein 13-jähriger Bub ist in der Nacht auf Dienstag in der Provinz Verona überfahren und dabei getötet worden. Der Lenker des Wagens beging nach dem Unfall Fahrerflucht. - Foto: © shutterstock

3. A22-Raststätte: Juwelen im Wert von 5 Millionen Euro gestohlen

Der Diebstahl wurde in den vergangenen Tagen an der A22-Raststätte Eisack Ost verübt.

4. Arbeitskräftemangel in Südtirol: „Rentner Teil der Lösung“

Auch motivierte Rentner seien Teil der Lösung gegen den Arbeitsmangel, ist hds-Präsident Philipp Moser überzeugt. - Foto: © shutterstock

5. Mord am Strand? Deutsche Urlauberin in Griechenland erschossen

Die griechische Polizei gibt grundsätzlich zunächst keine Auskunft über den Namen oder Herkunftsort des Opfers. - Foto: © ANSA / IKONOMOU VASSILIS

Nach dem folgenschweren Unfall frühen Dienstagnachmittag in Kiens schweben die 60-jährige Frau und ein Mann weiterhin in Lebensgefahr. „Der Zustand ist bei beiden sehr kritisch“, heißt es aus dem Sanitätsbetrieb. Ein 13-jähriger Bub ist in der Nacht auf Dienstag in der Provinz Verona überfahren und dabei getötet worden. Der Lenker des Wagens beging nach dem Unfall Fahrerflucht. Ein kurzer Halt an einer Autobahn-Raststätte Eisack Ost kam einem deutschen Schmuckhändler teuer zu stehen. Während des Zwischenstopps verschwand ein Koffer mit Schmuck und Edelsteinen im Wert von 5 Millionen Euro aus seinem Kofferraum. Einer der Täter wurde verhaftet, doch die Bozner Quästur sucht nun nach den anderen Mitgliedern der Bande. Der Arbeitskräftemangel stellt Südtirols vor große Herausforderungen. In allen Bereichen, in allen Sektoren und in vielen Unternehmen fehlen Arbeitskräfte. Der Wirtschaftsverband für Handel und Dienstleistungen hds sieht die Lösung des Problems aber nicht nur beim Nachwuchs, sondern auch bei den Rentnern. In Griechenland soll eine 58 Jahre alte deutsche Touristin vor 11 Tagen durch eine Schussverletzung ums Leben gekommen sein. Das berichtete am Mittwoch der staatliche Nachrichtensender ERTnews. ---------------------------------------