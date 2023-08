1. Das Südtiroler Wolfsgesetz: Das sagt Alberich Hofer dazu

2. Ab Montag: Sperre auf der Bahnstrecke

3. Zu viel Gedränge am Strand: Diese Badeorte schränken Besucherzahlen ein

4. Gute Nachrichten aus der Südtiroler Milchwirtschaft

5. Einsatz der Südtiroler Feuerwehren im Friaul verlängert

Der Ministerrat in Rom hat Ja gesagt zu Südtirols Wolfsgesetz: So schnell sind keine Abschüsse möglich, aber für Südtirols Bergbauernvertreter Alberich Hofer ist die Wende nun wenigstens eingeläutet. „Dass Südtirol 5 Jahre zu spät dran ist, ist kein Geheimnis. Es ist 10 nach 12. Aber jetzt sind wir wenigstens in der Nähe einer Möglichkeit. So wie bisher kann es jedenfalls nicht weitergehen.“ Ab Montag stehen auf der Brennerbahnlinie für 2,5 Wochen dringende Wartungsarbeiten an. Die Strecke muss komplett gesperrt werden. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Hier erfahren Sie die Details. Im Kampf gegen Massentourismus ergreifen immer mehr italienische Urlaubsorte Maßnahmen zur Einschränkung der Touristenströme. Die prunkvolle Villa del Balbianello am Comer See, in der Szenen von 007-Filmen oder Star Wars gedreht wurden, limitiert die Besucherzahl auf maximal 1200 Touristen pro Tag, die Einlass in die Residenz bekommen können. Damit soll ihre Zahl um 10.000 pro Monat reduziert werden.Die Milchwirtschaft in Südtirol ist zuversichtlich: Sinkende Herstellungskosten und höhere Verkaufspreise im Handel haben die Stimmung in der Branche deutlich aufgehellt. Das geht aus der Sommerausgabe des WIFO-Barometers hervor. Auch die Weinkellereien sind zuversichtlich, während die Obstwirtschaft eher verhalten ist. Der Einsatz des Hilfszuges aus der Region Trentino-Südtirol wird bis mindestens Dienstag verlängert. Dies wurde wegen des Ausmaßes der Schäden bei einer Koordinierungssitzung beschlossen.