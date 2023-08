Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

In Dorf Tirol ist es am Montagabend zu einem dramatischen Vorfall am Beachvolleyballplatz gekommen. Nachdem ein Spieler bewusstlos zusammengebrochen war, konnte er glücklicherweise erfolgreich wiederbelebt werden. - Foto: © FFW Tirol