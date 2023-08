1. Bluttat Schlanders: Verdächtiger Omer Cim ein Stalker? – Mysteriöser Facebook-Post

Vom Facebook-Profil des Verdächtigen: Was das mysteriöse Posting bedeutet, ist derzeit nicht klar.

2. Ulten: Motorrad prallt auf Linienbus – 74-jähriger Fahrer stirbt

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag in Ulten: Ein Mann aus Verona verlor dabei sein Leben. - Foto: © shutterstock

3. Kletterunfälle: Zwei 31-Jährige abgestürzt – Schwer verletzt

Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 brachte die Verletzte nach Bruneck. - Foto: © Pelikan 2

4. Jaufental: „Der Bär ist mit großer Geschwindigkeit auf uns zugelaufen“

Etwas oberhalb der Waldgrenze kam der Bär (Symbolbild) auf die beiden Wanderer zu – mit großer Geschwindigkeit. Der Schreck sitzt tief. - Foto: © Shutterstock

5. Pfitsch: Oberdachshof komplett abgebrannt

Der Bauernhof brannte lichterloh. - Foto: © FFW

Omer Cim (28), der im Mordfall Celine Frei Matzhol als Tatverdächtiger gilt und am Sonntag nach einer Verfolgungsjagd am Reschenpass verhaftet wurde, soll bereits vor der Tat als Stalker aufgefallen sein. So soll er Ende Juli seine Arbeit in einem Hotel in Latsch, in dem er als „Tuttofare“ arbeitete, gekündigt haben, um seine Ex-Freundin zu stalken. Ein mysteriöses Facebook-Posting von Omer Cim gibt zudem Rätsel auf. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montag zu Mittag im Ultental ereignet: Ein Motorradfahrer ist auf einen Linienbus geprallt und hat dabei sein Leben verloren. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 musste am Montagmittag zu 2 Kletterunfällen in Alta Badia anrücken: Eine 31-Jährige war am späten Vormittag am Piz da Lech abgestürzt; ein 31-Jähriger aus Osttirol etwas später im Mittagstal. Er erlitt ein Polytrauma. Panik bei 2 jungen Wipptalern am Samstag in Jaufental: Sie waren am späten Vormittag auf dem Weg zur Mittagsspitze (2049 Meter) am Ende des Tals, als oberhalb der Waldgrenze plötzlich ein ausgewachsener Bär auf sie zustürmte. Sie versuchten ruhig zu bleiben und langsam abwärts zu gehen. Später rannten sie bis ins Tal hinunter, so schnell sie konnten. Der Schock sitzt tief. Enttäuscht sind sie von den Behörden. Am Oberdachshof in Rain in Pfitsch ist es am Montagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Das Wohngebäude und der Stadel sind komplett abgebrannt. Die Einsatzkräfte waren noch länger vor Ort und löschen letzte Brandherde