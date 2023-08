1. Faktencheck: Darum wurde in Südtirol noch kein Wolf geschossen

2. Was tun gegen Femizide? Das sagen die STOL-Leser

3. Die Grenze schmerzt erst, wenn wir daran stoßen

4. Bozen: Radfahrer von Pkw angefahren – Fahrerflucht

Immer wieder taucht die Frage auf, wieso die Landesverwaltung nicht früher aktiv geworden ist, um Problemwölfe zu entnehmen. Das Gesetz dafür wurde bereits 2018 im Landtag verabschiedet. Seither sind viele Schafe, Ziegen, Kälber und Fohlen den Wölfen zum Opfer geworden. Der Wolf blieb unbehelligt. Die Schuld bekam das ISPRA (Höheres Institut für Umweltschutz und -Forschung). In Wirklichkeit war es aber ein Versäumnis von Landesrat Arnold Schuler und Landeshauptmann Arno Kompatscher, der das Abschussdekret ausstellen muss. Hier ein Fakten-Check. Italienweit stirbt jeden zweiten Tag eine Frau durch die Hand eines Mannes. Wir haben die STOL-Leser nach ihrer Meinung gefragt: Wieso werden Frauen in diesem Land nicht besser geschützt? Wie könnten solche Morde verhindert werden? Die Zahl an Zusendungen war überwältigend. Hier veröffentlichen wir nun eine Auswahl. Wie viel darf der Macchiato kosten? Das ist ein Aufregerthema an den Bartheken. Vielleicht gehören Sie zu denen, die sich denken: „Das sind doch Peanuts“ – und das Tässchen auch für knapp 2 Euro kippen. Vielleicht aber auch nicht. Wo die Schmerzgrenze tatsächlich liegt, sehen wir erst, wenn wir sie erreichen. Das gilt nicht nur für den Kaffee. Ein Kommentar von STOL-Redakteurin Katrin Niedermair. Am späten Freitagabend ist im Bozen vor dem Busbahnhof in der Rittner-Straße ein rund 40-jähriger nicht einheimischer Radfahrer von einem Pkw angefahren worden. Dabei wurde er erheblich verletzt. Der Autolenker beging Fahrerflucht.