1. Meran: 20-Jährige soll vergewaltigt worden sein

Eine 20-jährige Frau soll in Meran vergewaltigt worden sein. - Foto: © pexels

2. Erstmals Weltmeister: Spanien auf Wolke 7

Spanien bejubelt den WM-Titel. - Foto: © APA/afp / FRANCK FIFE

3. Bis zu 37 Grad: Stärkste Hitzewelle des Sommers – Ab heute Warnstufe Orange

37 Grad Celsius und mehr könnten in den nächsten Tagen erreicht werden. Ab Sonntag gilt in einigen Teilen des Landes Warnstufe Orange. - Foto: © Shutterstock

4. Streit im Kondominium: Nachbar ersticht 35-Jährigen in Ligurien

Die Ermittler sicherten Spuren am Tatort. - Foto: © ANSA / Beppe RISSO

5. Wieso Kreuzottern giftiger sind als Klapperschlagen und trotzdem nicht so gefährlich

Achtung giftig: Mit der Kreuzotter passieren in Südtirol die meisten Unfälle.

In Meran soll in der Nacht auf Samstag eine 20-jährige Frau in einem Klo eines Lokals vergewaltigt worden sein, berichtet der „Alto Adige“. Spanien feiert bei der WM der Frauen den WM-Titel. Die Fans bekommen ein hochklassiges Finale gegen England zu sehen – mit am Ende trauernden Lionesses. Achtung, besonders ältere und isoliert lebende Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder sind durch die extrem hohen Temperaturen gefährdet, warnt die Agentur für Bevölkerungsschutz. Am Sonntag sind im Raum Bozen bis zu 37 Grad möglich. Ab heute gilt deshalb in einigen Gemeinden des Landes die Warnstufe Orange. Noch heißer wird es in den kommenden Tagen – dann gilt Hitzewarnstufe Rot. In Santa Margherita Ligure hat ein 58-Jähriger am späten Samstagabend seinen 35-jährigen Nachbarn erstochen. Der Grund dürfte wohl ein Streit im Kondominium gewesen sein. Der mutmaßliche Mörder wurde festgenommen. Im Sommer kommt es immer wieder vor: Eine unachtsame Bewegung im Wald oder am Berg – und eine Schlange beißt zu. Auch in Südtirol. Ivan Plasinger vom Verein Herpeton ist Reptilien- und Amphibienexperte. Auch er hat schon den einen oder anderen Biss erlitten und weiß aus erster Hand, wie Giftschlangen ticken, und dass das Gift jener in Südtirol nicht tödlich sind. Er verrät, wie Sie eine giftige von einer ungiftigen Schlange unterscheiden.