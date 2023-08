Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

Ein tragischer Bergunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Pflersch im Wipptal ereignet: Ein Mann war mit seiner Tochter auf dem Klettersteig Lampskopf unterwegs, als er abstürzte und rund 100 Meter in die Tiefe stürzte. - Foto: © shutterstock