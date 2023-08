1. Tödlicher Unfall zwischen Spondinig und Schluderns

Ein tödlicher Unfall ist am Donnerstagmittag passiert: Ein Auto und ein Motorrad sind frontal zusammengeprallt. Ein Motorradfahrer aus Italien verlor dabei sein Leben. - Foto: © FF Schluderns

2. Angst vor dem Partner: „Hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren könnte“

Wenn man Zeuge von Gewalt wird, sollte man gleich die Polizei rufen. - Foto: © dpa-tmn / Jonas Walzberg

3. Südtirol: Diese Parteien kandidieren bei den Landtagswahlen – Die Reihung

Die Reihung der Parteien steht fest (Archivbild). - Foto: © DLife/Fiorentino

4. In Südtirol bekannter Jiu-Jitsu-Trainer: Nach Sturz ertrunken

Octavio Couto war unter anderem in Bozen und Meran als Kampfsporttrainer tätig. - Foto: © Social Media

5. Tragödie bei Turin: 5 Gleisarbeiter von Zug erfasst und getötet

In Turin ist es zu einem tragischen Zugunglück gekommen. - Foto: © ANSA / Tino Romano

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Donnerstagmittag zwischen Spondinig und Schluderns gekommen: Ein Auto und ein Motorrad sind frontal zusammengeprallt. Der Motorradfahrer wurde tödlich verletzt. „Er kannte meine Schwachpunkte und hat sie ausgenutzt“, sagt Nadja. 5 Jahre lang war sie den Attacken und Manipulationen ihres gewalttätigen Partners ausgesetzt. „Ich war kaum in der Lage, selbst nach Hilfe zu rufen.“ Von ihren Nachbarn, ihren Verwandten und Bekannten hätte sie sich gewünscht: „Dass sie mich sehen oder hören.“ Was Nadja erlebt hat, passiert auch anderen Frauen in Südtirol, meistens im Verborgenen. STOL hat sie ihre Geschichte erzählt. Die Reihung der Listenzeichen auf den Plakaten für die digitalen Amtstafeln in den Gemeindeämtern wurde am heutigen Donnerstag per Los ermittelt und wird den Gemeinden bis morgen mitgeteilt. Hier sehen Sie, wie die Parteien bei den Landtagswahlen am 22. Oktober gereiht sind. Ein Überblick. Der 52-jährige Octavio Couto da Silva, genannt „Ratinho“, Meister und Symbolfigur des brasilianischen Jiu Jitsu – und dafür auch in Südtirol weitum bekannt –, ist in wenigen Zentimetern Wasser am Fuß der Mauer ertrunken, über die er in den Comer See gestürzt war. Das hat die Autopsie ergeben. In der Nähe von Turin (Piemont) hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein tragisches Zugunglück ereignet. Mehrere Menschen haben dabei ihr Leben verloren.