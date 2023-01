1. „Keine Schulnote unter 4“ – Achammers Vorschlag sorgt italienweit für Furore

Südtirols Bildungslandesrat Philipp Achammer möchte mit Schulnoten die tiefer als 4 gehen, aufräumen. Mit diesem Vorschlag sorgt er nun italienweit für Aufsehen und muss in Dauerschleife Interviews geben. Die Meinungen dazu sind gespalten. Schreiben Sie uns und sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema. Nach einer ausgedehnten Suchaktion konnte der vermisste Skitourengeher im Gadertal geborgen werden. Er hat die Nacht unter einer Lawine begraben überlebt. Nach 3 Jahren mit pandemiebedingten Sonderformen kehrt der reguläre Ablauf der staatlichen Abschlussprüfung zurück. In welchen Fächern die 2797 Maturakandidaten die zweite schriftliche Prüfung ablegen beziehungsweise von externen Kommissionsmitgliedern geprüft werden, steht nun fest. Mitunter frostig kalt, aber dennoch freundlich: So präsentieren sich die Wetteraussichten für das bevorstehende Wochenende. Erst am Montagnachmittag wird es im Norden wieder unbeständiger. Die Quästur Bozen bietet 150 neue Termine an, um einen Reisepass zu beantragen. Stichtag ist Dienstag, der 31. Jänner. Damit will die Polizei der wachsenden Nachfrage gerecht werden.