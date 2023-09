1. Tödlicher Arbeitsunfall am Nonsberg: 37-jähriger Südtiroler stirbt

Für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. - Foto: © shutterstock

2. Moto gegen Fahrrad: Tödlicher Unfall auf der Mendelstraße

Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. - Foto: © FFW St. Nikolaus / Kaltern

3. Tod des 21-Jährigen: Verdacht auf unterlassener Hilfeleistung

Die Ermittlungen laufen. - Foto: © pir

4. Starker Reiseverkehr auf der A22 – Stau in beiden Richtungen

Auch an diesem Wochenende staut es auf der Brennerautobahn. - Foto: © DLife/DA

5. „Becher Willi“ wandert mit 89 Jahren zum 36. Mal auf Becherhaus

Willi Weissensteiner ist seit Jahren ein treuer Gast auf dem Becherhaus, im Bild mit Hüttenwirt Lukas Lantschner. - Foto: © ansa

In Brez am Nonsberg nahe Laurein ist es am Samstagmittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall mit einer landwirtschaftlichen Maschine gekommen. Ersten Informationen zufolge ist ein 37-jähriger Mann aus Südtirol dabei ums Leben gekommen. Auf der Mendelstraße ist es am Samstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorrad und ein Fahrrad prallten frontal zusammen. Ersten Informationen zufolge verletzte sich der Radfahrer schwer, während der Motorradfahrer starb. Zum Tod des 21-Jährigen, der am vergangenen Samstag in seiner Wohnung im Bozner Stadtviertel Don Bosco aufgefunden worden war, sind Verdachtsmomente aufgetaucht, denen die Ermittler jetzt nachgehen. Es sollen nämlich Hinweise aufgetaucht sein, dass der junge Mann an dem Abend ursprünglich nicht allein war. Auch an diesem Wochenende staut es auf der Brennerautobahn in beiden Richtungen. Besonders schlimm ist es derzeit auf der Nordspur bei Bozen, wo es zu einem Unfall gekommen ist. Aber auch auf anderen Abschnitten staut es. Er ist fast 90 Jahre alt und wandert jedes Jahr zum bekannten Becherhaus auf knapp 3200 Metern über dem Meeresspiegel. Ende August war er zum 36. Mal zu Gast auf der Schutzhütte. Das ist die beeindruckende Geschichte von Willi Weissensteiner – oder “Becher Willi“, wie ihn seine Freunde gerne nennen.