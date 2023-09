1. Südtirol: Noch kein Wolf-Abschussdekret in Sicht

Für den Abschuss von 2 Wölfen hatte das Land ein Gutachten bei ISPRA und Wildbeobachtungsstelle angefordert. Die Expertisen sind jetzt zwar da, auf ein Abschussdekret heißt es aber noch warten. - Foto: © Shutterstock

2. Walten: Schwerer Motorradunfall

3. Bären-Schütze in den Abruzzen: „Ich erhalte täglich Morddrohungen“

Nachdem er die Bärin „Amarena“ erschossen hatte, erhielt Andrea Leombruni Morddrohungen und Anfeindungen. - Foto: © ANSA / Facebook/ Andrea Leombruni

4. Jugendgewalt in Südtirol: Das soll getan werden

Kaum ein Tag ohne Meldung über Zwischenfälle oder gar Gewalttaten von Jugendlichen. - Foto: © shutterstock

5. Das sind Widmanns Frauen und Männer – Die komplette Liste

Thomas Widmann und seine Referentin Verena Lazzeri. - Foto: © ANDREAS KEMENATER

Bis in Südtirol der erste Schuss auf einen Wolf fallen darf, werden noch mehrere Tage vergehen. Zwar liegt seit Freitagabend neben dem Gutachten der Wildbeobachtungsstelle des Landes auch jenes von Italiens oberster Umweltschutzbehörde ISPRA vor, doch noch immer werden diese studiert, um sie in die Abschussverfügungen einfließen zu lassen, so Landesrat Arnold Schuler. Dass beide Gutachten negativ ausgefallen seien, wie von mehreren Medien kolportiert, könne und wolle er nicht bestätigen, so Schuler. Schwerer Motorradunfall auf der Jaufenpass-Straße in Walten: Im Tunnel ist ein Mann aus Innsbruck mit seiner Maschine der Marke BMW zu Sturz gekommen. Er wurde schwer verletzt. Der Mann, der auf die Problembärin „Amarena“ geschossen hat, rechtfertigt sich damit, dass er von der Bärin überrascht worden sei, nachdem sie in sein Grundstück eingedrungen war: „Ich habe selbst die Carabinieri verständigt. Nun stehe ich aber am Pranger und erhalte täglich Morddrohungen.“ Hier geht es zum Artikel. Kaum ein Tag ohne Meldung über Zwischenfälle oder gar Gewalttaten von Jugendlichen. Land und Bezirksgemeinschaften wollen nun gemeinsam gegensteuern – mit einem landesweiten Projekt und dem massiven Ausbau von Streetworkern. Hier geht es zum Plan. Lange ist gerätselt worden, nun sind die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten fix, die mit Thomas Widmann für den Landtag kandidieren. STOL hat die lange gehütete Liste.