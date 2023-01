1. Die Intoleranz der Toleranten

„Immer öfter wird einem eine Meinung aufgedrückt, die mit dem Stempel der absoluten Wahrheit versehen wird, an der nicht zu rütteln sei. Viele wähnen sich auf der einzig richtigen Seite und sehen sich moralisch überlegen.“ Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. Bereits zum WM-Auftakt am Freitag hatten Andrea Vötter und Marion Oberhofer Bronze geholt. Am Samstag schlugen sie erneut zu. Alles zum Rennen, lesen Sie hier. Von einem schweren Sturz überschattet wurde hingegen das Weltcupwochenende der Naturbahnrodler in Deutschnofen: Beim Doppelsitzer-Wettbewerb musste der Notarzthubschrauber Pelikan 1 anrücken. Lesen Sie hier mehr dazu. Der Gesetzesentwurf zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in den Gastbetrieben hat für viel Wirbel gesorgt. Vor allem der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) hat wenig Freude damit. Auch lasse man sich nicht den Vorwurf gefallen, man wolle etwas vertuschen, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger im STOL-Interview. Ex-Landesrat Thomas Widmann hat sich nichts zu Schulden kommen lassen – weder im Zusammenhang mit der zweiten Bestellung von Schutzmaterialien aus China noch mit den vom Sanitätsbetrieb angekauften Schlauchtüchern: Am Freitag hat U-Richterin Elsa Vesco beide Ermittlungsverfahren gegen Widmann eingestellt. Lesen Sie hier mehr zum Thema. Der 54-jährige Tourengeher, der am Freitag nach fast einem ganzen Tag unter einer Lawine gerettet werden konnte, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Er muss allerdings weiterhin intensivmedizinisch behandelt werden. Hier geht es zum Artikel.