1. Ridnaun: Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Paragleiterunfall

Eine Person hat sich bei dem Paragleiterunfall tödliche Verletzungen zugezogen. - Foto: © Finanzpolizei

2. Glaning: Mann stirbt bei Traktorunfall

Im Einsatz stand auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1.

3. Weniger Export: „Die Politik muss handeln“

Auch bei landwirtschaftlichen Produkten gab es im zweiten Quartal Exportrückgänge. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. Mobilität: Warum’s auf Südtirols Straßen so oft staut

Autos, Autos, Autos (im Bild: in Kiens): Die Ursachen sind teils hausgemacht, teils ist auch die touristische Entwicklung verantwortlich. - Foto: © mt

5. Leitner-Spitze soll wegen Mottarone-Unglück vor Gericht

Die Ermittler am Unglücksort: Die Aufarbeitung des Seilbahnunglücks dauert an. - Foto: © ANSA / Tino Romano

Zu einem schweren Freizeitunfall ist es kurz vor Mittag in Ridnaun gekommen. Kurz nach dem Start sind die 2 Personen eines Tandemflugs aus ungeklärter Ursache zu Sturz gekommen. Eine Person hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, die zweite Person wurde schwer verletzt. Am Dienstagnachmittag ist es in Glaning (Jenesien) zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Der Abschwung bei wichtigen Handelspartnern der Südtiroler Wirtschaft macht sich bemerkbar. Die Exporte sind in Südtirol nach mehreren Rekordquartalen zurückgegangen. Harald Oberrauch, Vizepräsident des Unternehmerverbandes Südtirol (UVS) ruft die Politik auf, die Rahmenbedingungen dringend zu verbessern. Sie stehen mal wieder im Stau. Nein, Schuld daran ist nicht allein der Bauer, der mit seinem Traktor die Ernte in die Obstgenossenschaft bringt oder der Lenker des Wohnmobils, der sich über die Bergstraße quält. Für das Seilbahnunglück vom Mottarone mit 14 Toten hat die Staatsanwaltschaft Verbania das Hauptverfahren für 8 Personen gefordert. Auch Vertreter des Südtiroler Unternehmens Leitner sind darunter.