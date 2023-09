1. Aufschrei nach Vergewaltigung von 14-Jähriger: „Zutiefst entsetzt“

Die Vergewaltigung einer 14-Jährigen in der Umgebung von Bozen sorgt für einen Aufschrei. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

2. Mit Wolfsabschuss wird es (vorerst) nichts: Gericht setzt Dekret aus

Die Jagd auf die beiden Problemwölfe in Mühlwald ist vorerst gestoppt. - Foto: © Shutterstock

3. 5 Euro Eintritt, um Venedig zu sehen: Würden Sie zahlen?

Die Markuskathedrale in Venedig.

4. 21 Migranten versucht über Brenner zu schleusen: 3 Männer festgenommen

An der Autobahnausfahrt warteten die Beamten auf die Schleuser. - Foto: © Quästur Bozen

5. Hasskommentare im Netz: Jetzt gibt es Konsequenzen

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. - Foto: © dpa-tmn / Lukas Schulze

Unfassbar ist, was sich im Juli auf einem Dorffest in der Umgebung von Bozen zugetragen haben soll: Wie eine 14-Jährige zur Anzeige brachte, sei sie von 2 Männern vergewaltigt worden, nachdem diese sie und eine Freundin belästigt hätten. Die Ermittlungen von Carabinieri und Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren. Das Verwaltungsgericht in Bozen hat das Abschussdekret für die beiden Wölfe im Pustertal ausgesetzt, das Landeshauptmann Kompatscher ausgestellt hatte. „Nun müssen die Förster, die auf der Suche nach den beiden Tieren waren, in ihre Büros zurückkehren, ihre Gewehre abladen und die Tiere leben lassen“, höhnen die Tierschutzverbände Lav, Lndc Animal Protection und WWF in einer Aussendung. Mehr dazu gibt es hier. Gedränge entlang den Kanälen, voll besetzte Tische in den Cafés am Markusplatz, Ansturm auf die Gondeln: Auch nach Ende des Filmfestivals mit vielen internationalen Stars erlebt Venedig in diesem heißen September einen wahren Tourismusboom. So sehr sich die Hoteliers freuen – den Stadtratsmitgliedern und Bewohnern ist das zu viel. Sie wollen, dass Touristen nun vorab reservieren, wenn sie Venedig besuchen. Die Gemeinde will ab kommendem Frühjahr ein Gebührensystem für Tagestouristen testen, um den Besucherandrang zu begrenzen. Würden sie zahlen? Hier geht es zur Umfrage. Den Beamten der Bozner Quästur ist ein Schlag gegen die illegale Einwanderung gelungen. 3 türkische Schleuser wurden festgenommen. Auch wenn manche Internet-Nutzer sich einbilden, dass beleidigende Kommentare in Foren keine Folgen haben: Das Netz ist mitnichten ein rechtsfreier Raum. Für den Mann, der die grüne Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa mit einer wüsten sexistischen Aussage bedroht hatte, hat die Staatsanwaltschaft jetzt das sofortige Hauptverfahren beantragt. Und ein anderer Nutzer, der den Südtiroler Schützenbund mit einem Hasskommentar bedacht hatte, hat jetzt eine fünfstellige Summe gespendet und sich öffentlich entschuldigt.