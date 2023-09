1. Das sind die neuen strengen Verkehrsregeln: Ministerrat gibt sein OK

Handy am Steuer? Das wird in Zukunft richtig teuer.

2. Motorradunfall am Gardasee: 22-jährige Brixnerin stirbt

Am Montag erreichte die Nachricht vom Tod der jungen Frau Südtirol. - Foto: © shutterstock

3. Trient bläst zur Wolfsjagd: Aus Bozen kommt Nein

Die Höhere Anstalt für Umweltschutz und Forschung ISPRA hatte die Trentiner Abschussverfügung positiv bewertet. - Foto: © ANSA / Thierry Pronesti / Francesca Cor

4. Sarntal: Große Trauer um Florian Nussbaumer (†22)

Die Trauer um den 22-jährigen Florian Nussbaumer ist groß. - Foto: © facebook

5. Jetzt spricht der „Frecce“-Pilot – Noch keine Entscheidung zu Bozen-Überflug

Oscar Del Do gilt als erfahrener Pilot. Er hat mehr als 2000 Flugstunden absolviert. Das Unglück hat ihn schwer getroffen. - Foto: © ANSA / Instagram

Strengere Strafen fürs Telefonieren am Steuer und zu schnelles Fahren: Der Gesetzesentwurf zur Verschärfung der Straßenverkehrsordnung ist heute vom Ministerrat genehmigt worden. Eine 22-jährige Frau aus Brixen ist den schweren Verletzungen erlegen, die sie sich bei einem Motorradunfall am Gardasee am Sonntagabend zugezogen hatte. Während das Bozner Verwaltungsgericht die Abschussgenehmigung für 2 Wölfe in Kastelbell ausgesetzt hat, kommen aus Trient fast zur gleichen Zeit ganz andere Töne: Das dortige Verwaltungsgericht hat den Abschuss von Wölfen genehmigt. Die Trauer im Sarntal ist groß: In einer S-Kurve nördlich der Abzweigung nach Durnholz kam Florian Nussbaumer in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr aus noch ungeklärter Ursache plötzlich zu Sturz und wurde dabei tödlich verletzt. Alle Versuche der Einsatzkräfte, den erst 22-Jährigen aus Riedelsberg zu retten, waren leider vergeblich. „Ich bin tieftraurig, ich denke nur an die kleine Laura“: Major Oscar Del Do, der Pilot der „Freccia Tricolore“, die am Samstag in der Nähe von Caselle auf den Boden stürzte und ein fünfjähriges Mädchen in den Tod riss, hat sich gegenüber Kollegen erstmals geäußert. Derweil ist in Italien eine Debatte darüber entbrannt, ob Flugshows verboten werden sollten: weil zu gefährlich und nicht mehr zeitgemäß.