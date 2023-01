Als erster Starter legte Paris eine beachtliche Fahrt hin. - Foto: © ANSA / CHRISTIAN BRUNA

Die Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen. - Foto: © FFW Frangart

Peter Schorn steht der Künstlervereinigung vor.

Knapp verpasste Mikaela Shiffrin den Rekord-Sieg. - Foto: © ANSA / VLASTIMIL VACEK

Größere Mengen Neuschnee sind zu erwarten. - Foto: © deb

Nach dem ersten Super-G am Samstag, folgte in Cortina d’Ampezzo ein weiterer. Das Nachhol-Rennen für Beaver Creek wurde zum Erfolg für Dominik Paris. Der Ultner steht, in dieser für ihn sehr durchwachsenen Saison, zum ersten Mal auf dem Podest. Auch Christof Innerhofer lässt einen Aufwärtstrend erkennen. Der erhoffte Befreiungsschlag kurz vor der Ski-WM? Am späten Samstagabend mussten mehrere Freiwillige Feuerwehren zu einem Brand im Getränkelager des Schlosswirt in Frangart ausrücken. Die Flammen drohten auf ein Wohngebäude überzugreifen. Seit nunmehr 2 Jahren vertritt die Vereinigung der darstellenden Künstlerinnen und Künstler Südtirols (PERFAS) die Anliegen von Schauspielern, Musikern, Tänzern, Theaterschaffenden und Bühnentechnikern, die im Südtiroler Kultursektor arbeiten. Zum Start in das 3. Tätigkeitsjahr hat STOL mit PERFAS-Präsident Peter Schorn darüber gesprochen, was sich seit der Gründung der Vereinigung getan hat, welchen Herausforderungen Südtirols Kulturschaffende in Zeiten einer kriselnden Wirtschaftslage entgegenblicken und warum die Südtiroler Kulturszene noch immer unterschätzt wird. Mehr dazu hier. Alles und jeder hat in Spindleruv Mlyn (CZE) mit dem nächsten Sieg von Mikaela Shiffrin gerechnet. Doch eine Superfahrt von Lena Dürr machte der US-Amerikanerin einen Strich durch die Rechnung. Der Rekordsieg muss vertagt werden. Ein nahezu durchwegs sonniger Sonntag geht zu Ende – um einem ebenfalls freundlichen Wochenbeginn Platz zu machen. Doch vor allem im Norden des Landes ändert sich die Lage spätestens in der zweiten Wochenhälfte. Dann ist rund um den Alpenhauptkamm Prognosen zufolge nämlich mit einem Wintereinbruch zu rechnen.